Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut

JJ Hollingsworth și Alemayehu Mergia au crezut că au cumpărat această clădire, dar, de fapt, au achiziționat aleea de lângă ea

Un cuplu din San Francisco a ajuns într-o situație jenantă după ce „casa” pe care au cumpărat-o cu 25.000 de dolari la o licitație s-a dovedit a fi, de fapt, doar un „drum de pământ”.

JJ Hollingsworth și Alemayehu Mergia au fost îngroziți când și-au dat seama că ceea ce au achiziționat pentru o sumă mult mai mare decât prețul de pornire nu era clădirea cu două apartamente de închiriat, ci o alee de pământ aflată lângă aceasta, relatează San Francisco Standard.

Totul a început când cei doi soți au primit o scrisoare de la biroul local al colectorului de taxe, care îi informa că o proprietate situată pe 1926 Kirkham Avenue, chiar lângă casa lor, urma să fie scoasă la licitație pentru 1 dolar, pentru că proprietarii nu-și mai plătiseră taxele de ani de zile.

Cei doi soți au crezut că este vorba de casă.

Prețul scăzut le-a atras atenția, iar ei s-au grăbit să încerce să pună mâna pe ea. În ultima zi de înregistrare pentru participarea la licitație, au decis să riște totul și au depus un cec de 25.000 de dolari și un cec transfer de 8.000 de dolari.

„Am fi regretat mereu dacă nu o făceam”, a declarat Hollingsworth. „Nu te-ai întreba mereu ce s-ar fi putut întâmpla?”.

Dar cei doi nu au fost atenți la detalii, așa că nu și-au dat seama că proprietatea „ieftină” era, de fapt, doar un lot de pământ lung de 25 de metri și lat de puțin peste 2 metri, care se întindea între casa lor și proprietatea vecinului.

Scrisoarea primită de la colectorul de taxe, prin care erau informați despre licitație, includea mai multe detalii pe care inițial le-au omis.

O frază importantă preciza că proprietatea scoasă la licitație era una dintre multele loturi „inutilizabile din cauza dimensiunii, locației sau a altor condiții”.

Potrivit sursei citate, licitația a inclus 47 de loturi, dintre care aproximativ jumătate au fost vândute. Patru s-au vândut cu doar 1 dolar, iar restul au avut prețuri finale cuprinse între 10 și 11.000 de dolari.

Prețul mediu de vânzare în licitația respectivă, fără tranzacția cuplului, a fost de doar 435 de dolari.

Când au primit înapoi taxa de transfer de 8.000 de dolari din partea orașului, bucuria lor a dispărut. „Atunci mi-am dat seama: nu dețin această casă”, a spus Hollingsworth. „Ce dețin, de fapt?”.

Cuplul a contactat un prieten, agent imobiliar, pentru a afla adevărul și a aflat că nu cumpăraseră casa duplex închiriată, ci peticul de pământ de lângă ea numit în cartier „Dirt Alley” (aleea murdară).

„A fost devastator. A fost absolut devastator. Deja sărbătorisem și le spuseserăm prietenilor. M-am dus la chiriași și le-am spus: «Hei, sunt noul vostru proprietar. Nu o să vă dăm afară și nici nu vă vom crește chiria»”, povestește femeia.

După șocul suferit, soții au decis să lupte pentru a-și recupera banii.

Dar pentru asta au nevoie de un vot al Consiliului Supraveghetorilor pentru a anula vânzarea, lucru care s-a mai întâmplat o singură dată. Biroul colectorului de taxe a declarat, de asemenea, că termenii vânzării au fost foarte clari, însă soții nu au fost atenți.

Amanda Kahn Fried, șefa departamentului de politici și comunicații, a declarat pentru CBS News: „Biroul Trezorierului și Colectorului de Taxe desfășoară licitațiile cu oferte sigilate în strictă conformitate cu legislația statului și procedurile locale.

Fiecare parcelă scoasă la vânzare este descrisă complet în notificarea publică, incluzând o hartă exactă și un limbaj clar care precizează că parcelele sunt mici, neregulate și improprii pentru dezvoltare.

În acest caz, parcela în cauză a fost corect identificată, reprezentată și descrisă în toate materialele furnizate potențialilor ofertanți. Am desfășurat, de asemenea, activități suplimentare de informare, inclusiv notificări scrise și oportunități pentru ofertanți de a adresa întrebări înainte de depunerea ofertelor.

Deși regretăm că un ofertant ar fi putut înțelege greșit natura unei parcele, orașul nu poate să-și asume responsabilitatea pentru erori rezultate din faptul că ofertantul nu a consultat cu atenție materialele disponibile public”.

Între timp, cei doi soți încearcă să vadă partea amuzantă a situației și au redenumit aleea „Hollingsworth Alley”.