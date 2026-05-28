Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte

3 minute de citit Publicat la 12:03 28 Mai 2026 Modificat la 12:07 28 Mai 2026

Doi soți au trecut printr-o adevărată provocare după ce au cumpărat o casă care avea și o piscină, dar care fusese lăsată în paragină de foștii proprietari FOTO: captură TikTok/ Alyssa Lynn Hartrick

Doi soți care și-au cumpărat casa la care visau, unde sperau ca toată familia să se simtă bine, iar fiicele lor să crească alergând libere în curte, au descoperit o surpriză foarte neplăcută sub o prelată din curte, la câteva luni după ce s-au mutat. Acum, sunt în mijlocul unei investiții foarte costisitoare pentru a remedia situația.

Alyssa Lynn Hartrick și familia ei au trecut printr-o adevărată provocare după ce au cumpărat o casă în statul american Ohio, care avea și o piscină, dar care s-a dovedit a fi nefuncțională, lăsată în paragină de foștii proprietari. Ce au găsit sub prelata piscinei i-a îngrozit, însă au decis să investească până acum peste 11.000 de dolari pentru a readuce spațiul la viață, potrivit People.

Familia s-a mutat în noua locuință în urmă cu aproximativ un an și jumătate, atrasă de ideea unei vieți mai liniștite, la marginea orașului, pe un teren unde își puteau crește fiicele alături de animale de fermă și unde, în timp, să se bucure de piscina din curte.

Abia după opt luni de la mutare, Alyssa Hartrick, de 33 de ani, și soțul ei au decis să îndepărteze prelata care acoperea piscina. Descoperirea a fost însă departe de ceea ce speraseră.

„Apa era verde-neagră, iar folia piscinei era ruptă peste tot”, a declarat Alyssa Hartrick pentru sursa citată. Potrivit acesteia, foștii proprietari părăsiseră locuința cu trei-patru ani înainte, timp în care atât casa, cât și piscina au rămas complet neîngrijite.

Inițial, familia a ales să amâne renovarea piscinei pentru a se concentra pe modernizarea interiorului casei. Vara aceasta, însă, au decis că a venit momentul să transforme și curtea.

Înainte de începerea lucrărilor, au apelat la o companie specializată pentru a verifica instalațiile, filtrul și starea generală a piscinei, astfel încât să se asigure că nu există probleme structurale majore.

În cele din urmă, au înlocuit clorinatorul, filtrul cu nisip și folia piscinei și au plătit firme specializate pentru reumplerea bazinului cu apă. Problemele nu s-au oprit însă aici.

„După ce am pus totul în funcțiune, am descoperit că încălzitorul avea scurgeri. A trebuit să-l deconectăm, iar unul nou va trebui cumpărat vara viitoare”, a povestit Hartrick.

Până în prezent, lucrările s-au ridicat la 11.000 de dolari, însă anul viitor vor fi necesare și alte cheltuieli, pentru a se bucura de piscină.

După finalizarea lucrărilor, Alyssa Hartrick a publicat pe TikTok imagini cu transformarea spectaculoasă a piscinei, iar videoclipul a devenit rapid viral, depășind 1,3 milioane de vizualizări și generând sute de comentarii din partea internauților.

Mulți utilizatori au apreciat rezultatul final, în timp ce alții au venit cu sugestii suplimentare pentru amenajarea curții, inclusiv instalarea unui gard de siguranță în jurul piscinei, recomandare pe care familia a și pus-o în practică ulterior.

Hartrick spune că intenționează să continue amenajările și să cumpere mobilier pentru zona de relaxare, precum și un nou sistem de încălzire pentru piscină, astfel încât întreaga familie să se poată bucura cât mai mult de spațiul renovat.