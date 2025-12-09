E o soluție să găsești cadoul perfect cu AI? O femeie a încercat asta, când a luat un cadou pentru un văr despre care nu știa nimic

Inteligența artificială schimbă experiența cumpărăturilor de sărbători. FOTO: Hepta

Inteligența artificială schimbă experiența cumpărăturilor de sărbători. Oamenii apelează din ce în ce mai des la instrumente de inteligență artificială, de la Copilot la ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google, pentru a găsi idei de cadouri și pentru a compara prețuri, scrie BBC.

Rachael Dunfell știa două lucruri despre vărul de 21 de ani al soțului ei: că îi plăceau bicicletele de curse specializate și că era interesat de vikingi, așa că u știa ce cadou să îi ia de Crăciun. Așa că a apelat la inteligența artificială. Ea a introdus vârsta, hobby-ul și interesul lui în Copilot, chatbot-ul deținut de Microsoft, și așa a ajuns pe site-ul unui comerciant de nișă care vinde piese metalice pentru biciclete cu tematică vikingă.

„Nu știam că există așa ceva. A fost perfect”, a spus ea.

John Harmon, analist senior în tehnologie la Coresight Research din New York, a numit acest an primul sezon de sărbători modelat de cumpărăturile bazate pe inteligență artificială.

Deși nu există foarte multe date despre cheltuielile legate direct de inteligența artificială, Salesforce a declarat că se așteaptă ca inteligența artificială să genereze 21% din toate comenzile de sărbători la nivel global, pentru un total de vânzări de 263 miliarde de dolari (197 miliarde de lire sterline).

Un sondaj Coresight a constatat că mai mult de jumătate dintre consumatorii americani spun că probabil sau cu siguranță ar folosi inteligența artificială pentru a face cumpărături.

În Regatul Unit și Irlanda, un sondaj realizat pe 2.000 de consumatori de către compania de tehnologie CI&T, publicat luna aceasta, a constatat că 61% utilizează sau au utilizat instrumente de inteligență artificială în timpul cumpărăturilor, cel mai des pentru a afla de unde să cumpere un articol sau pentru a găsi cea mai bună ofertă.

Companiile se străduiesc să profite la maximum de canalele de inteligență artificială pentru a-și promova produsele.

„Comercianții cu amănuntul simt că e urgent, deoarece inteligența artificială modelează deja ceea ce cumpără oamenii”, a declarat Melanie Nuce-Hilton, vicepreședinte senior pentru succesul clienților la GS1 US, o organizație de standarde informaționale.

„Dacă informațiile despre produs din care a învățat modelul sunt învechite sau inconsistente, recomandarea poate rata ținta, iar adesea brandurile mici sunt cele care pierd vizibilitate atunci când se întâmplă acest lucru”, a adăugat ea.

Tehnologia începe să depășească utilizarea instrumentelor de inteligență artificială pentru a ajuta la găsirea unui produs pe site-ul web al unui comerciant, permițând cumpărătorilor să cumpere articole doar întrebând un chatbot.

La sfârșitul lunii septembrie, OpenAI a anunțat o funcție de plată instantanee

În săptămânile care au urmat, producătorul ChatGPT a anunțat parteneriate cu mai mulți retaileri și marketplace-uri importante pentru a lista unele dintre produsele lor direct pe serviciul de chat. Etsy și Shopify au condus clasamentul, urmate de Walmart în octombrie și Salesforce și Target în noiembrie.

Walmart, de exemplu, a declarat că parteneriatul său cu OpenAI „le permite clienților și membrilor Sam's Club să planifice mese, să cumpere produse esențiale sau să descopere produse noi pur și simplu prin chat”.

Nu toți comercianții cu amănuntul sunt configurați pentru achiziții directe în cadrul ChatGPT, a spus dl Harmon. Unii nu au primit încă aprobarea de la OpenAI. „Este jocul OpenAI. Ei controlează cine este listat și cât durează”, a spus el. „Cele mai mici vor fi lăsate deoparte deocamdată, până când își vor putea converti datele și vor primi aprobarea pentru listarea lor pe OpenAI.”

Beneficii și riscuri

Allan Binder, profesor și inginer de sunet stabilit în prezent în Hanoi, Vietnam, a declarat că a început să folosească inteligența artificială anul trecut pentru a găsi idei de cadouri pentru prieteni și familie din SUA.

„Instrumentele de inteligență artificială sunt folosite pentru cercetare, așa că utilizarea lor pentru a găsi oferte de nișă a părut o „extensie naturală”, a spus Allan, în vârstă de 35 de ani, din Michigan.

El spune că așa a aflat de obiectele de ceramică din Indonezia, pe care le-a făcut cadou la ziua de naștere a mamei sale, vara trecută.