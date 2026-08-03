Este mai înaltă decât un om și înflorește o dată în viață. Cea mai ciudată și mai rară floare himalayană care sfidează natura

Floarea supranumită „Diamantul Himalayei”, cunoscut sub numele de Kenzo sau Padamchal, trăiește la peste 4.000 de metri altitudine FOTO: Instagram/ bishallimbu763

O floare supranumită „Diamantul Himalayei”, cunoscut sub numele de Kenzo sau Padamchal, este una dintre cele mai spectaculoase plante alpine din lume. Crește la peste 4.000 de metri altitudine, în peisajele reci și stâncoase ale Himalayei, unde puține specii reușesc să supraviețuiască.

Modelată de vânturile puternice și de temperaturile extreme, această plantă s-a adaptat unui mediu în care nivelul de oxigen este cu aproape 40% mai redus decât la nivelul mării. În condiții favorabile, poate depăși doi metri înălțime, adică peste înălțimea unui adult. potrivit Times of India.

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Un alt aspect care o face cu adevărat remarcabilă este ritmul lent de dezvoltare. Planta are nevoie de aproximativ șapte până la cincisprezece ani pentru a produce o singură floare, motiv pentru care observarea unui exemplar înflorit este considerat un moment deosebit chiar și de către drumeții experimentați.

De ce este numită „Diamantul Himalayei” și unde poate fi întâlnită

Este denumită astfel pentru că este foarte rară și are o rezistență extraordinară. Floarea înfruntă radiații ultraviolete intense, temperaturi sub limita înghețului și vânturi puternice, continuând să se dezvolte într-unul dintre cele mai dificile medii de pe Pământ. Tocmai această capacitate de adaptare i-a adus comparația cu un diamant.

Cei care vor să vadă această plantă în habitatul ei natural au la dispoziție câteva dintre cele mai spectaculoase destinații din Himalaya.

Parcul Național Valea Florilor (Uttarakhand, India) este cea mai cunoscută locație. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO, parcul se deschide vizitatorilor în lunile iulie și august, când sute de specii alpine transformă valea într-o adevărată grădină botanică naturală.

Regiunea Hemkund Sahib, tot în Uttarakhand, este renumită pentru pajiștile alpine și pentru numeroasele plante medicinale rare care cresc la altitudini mari.

Parcul Național Gangotri oferă, de asemenea, un habitat ideal pentru flora alpină. Drumeții care se îndreaptă spre Gaumukh și Tapovan traversează zone unde această specie poate fi observată în condiții naturale.

Nordul statului Sikkim, în special regiunile Yumthang, Zero Point, Lachen și Lachung, este un alt refugiu important pentru plantele alpine din Himalaya.

Exemplare ale acestei specii au fost fotografiate și în Himalaya din Bhutan, în apropierea taberei de bază a muntelui Jomolhari, la aproximativ 4.300 de metri altitudine. Cercetătorii au observat că bracteele plantei creează un microclimat protector, asemănător unei mici sere, care favorizează dezvoltarea florii.

O plantă apreciată în medicina tradițională

De secole, comunitățile din Himalaya folosesc Kenzo (Padamchal) în medicina populară. Planta este utilizată în tratarea:

-tăieturilor și rănilor;

-fracturilor;

-durerilor de cap;

-indigestiei;

-inflamațiilor.

Specialiștii atrag atenția că schimbările climatice reduc treptat habitatele potrivite pentru multe plante alpine. Din acest motiv, conservarea acestor ecosisteme devine tot mai importantă, iar turiștii sunt îndemnați să admire floarea fără a o culege sau deteriora.