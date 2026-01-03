Ești panicat că trebuie să te întorci la muncă? Cum să faci mai ușoară revenirea după Crăciun și Revelion

Pentru mulți, acest weekend marchează ultima pauză a vacanței de Crăciun, un moment în care, oficial, încă ești liber, dar cu mintea deja începi să te gândești la ce urmează.FOTO Getty Images

Pentru mulți, acest weekend marchează ultima pauză a vacanței de Crăciun, un moment în care, oficial, încă ești liber, dar cu mintea deja începi să te gândești la ce urmează. După săptămâni de nopți târzii, timp petrecut cu familia și un ritm mai lent, întoarcerea la rutină poate aduce un amestec de reticență, anxietate și energie scăzută, chiar dacă nu îți displace jobul. Psihologii și experții în mediul de lucru spun că sentimentul este unul obișnuit, iar provocarea nu ține atât de „a găsi motivație” să revii la muncă, cât de a-ți analiza felul în care te raportezi mental la revenire, scrie BBC.

Schimbarea începe cu modul în care îți construiești weekendul, mai ales ziua de duminică. Așadar, fă-ți planuri ca să eviți „anxietatea de duminică”.

Experta Beth Hope spune că „tristețea de duminică” este foarte comună și apare, de regulă, dintr-un stres anticipativ: creierul se așteaptă la o solicitare mare luni și „activează reacția de stres” mai devreme.

Hope spune că una dintre cele mai eficiente strategii pentru a gestiona anxietatea de duminică este să „creezi o punte între starea de weekend și starea de lucru”, astfel încât revenirea să nu pară atât de bruscă.

Printre cele mai simple metode se numără:

Stabilește vineri după-amiază prioritatea numărul unu pentru luni, astfel încât să începi săptămâna cu un punct clar de pornire, nu cu o senzație copleșitoare.

Păstrează serile de duminică mai calme, cu mai puțin timp petrecut la televizor sau pe telefon, ca să reduci stimularea și să îi dai creierului timp să se liniștească.

Evită „impulsurile ușoare” spre muncă, cum ar fi să verifici e-mailurile sau să planifici mental sarcini târziu duminică.

Pregătirea genții sau a hainelor cu o seară înainte poate reduce „dezordinea” mentală.

Dacă îți este greu să te deconectezi, programează ceva care să te țină ocupat: sport, o ieșire cu prietenii sau o activitate creativă care să îți ocupe complet atenția.

Ea adaugă că obiceiurile familiare – o plimbare scurtă, un duș cald sau pregătirea hainelor pentru a doua zi – pot face diferența, mai ales dacă te simți copleșit mental. Dacă grijile persistă, mai ales înainte de culcare, Hope spune că ajută să îți notezi gîndurile care te copleșesc. Odată notate, creierul simte mai puțin nevoia să le reia în buclă, lucru care poate reduce anxietatea și îmbunătăți somnul.

Când anxietatea începe să însemne, de fapt, supraîncărcare

Pentru cei la care tensiunea de duminică se întinde mult dincolo de dimineața de luni, Denise Byrne, coach pentru starea de bine, spune că problema nu este, de obicei, lipsa motivației, ci supraîncărcarea. „După o pauză mai lungă, e normal ca motivația și capacitatea de concentrare să fie mai scăzute decât te-ai aștepta”, spune Byrne.

În loc să vezi asta ca pe un eșec, ianuarie ar trebui tratat ca o perioadă de tranziție și resetare, în care îți proiectezi intenționat modul în care vrei să lucrezi mai departe.

Ea recomandă un „reset” construit în jurul a trei practici-cheie:

1. Fă o analiză timpului ca să recapeți claritate și control

„În primele zile după întoarcere, notează cum îți petreci de fapt timpul”, spune Byrne. Mulți oameni reacționează la e-mailuri, ședințe și solicitări, apoi se întreabă unde s-a dus ziua.

Urmărind lucruri precum întâlnirile, timpul petrecut pe ecrane și munca de concentrare, „vezi ce este cu adevărat productiv”.

2. Identifică din timp ce îți consumă energia

Ianuarie, spune Byrne, este momentul potrivit să observi ce sarcini, conversații sau moduri de lucru te epuizează.

„Fii atent când îți scade energia și ce anume declanșează asta”, pentru că, odată ce tiparele sunt clare, pot fi gestionate mai intenționat.

Asta poate însemna să grupezi sarcinile obositoare, să scurtezi ședințele sau să programezi munca solicitantă în momentele zilei în care ai energie natural mai mare.

3. Programează un calendar de activități ca să reduci sentimentul de copleșire

Notarea activităților în calendar, gruparea sarcinilor similare și prioritizarea clară reduc supraîncărcarea mentală și oboseala deciziilor.

„Când totul pare urgent în ianuarie, un sistem clar te ajută să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat și împiedică stresul să se instaleze încă de la începutul anului.”

Înțelege pe ce îți consumi timpul și ce îți golește energia

Experiența descrisă de Byrne rezonează cu Lesley Cooper, CEO-ul unei firme de consultanță, care spune că „este inevitabil să existe reticență când se termină timpul liber și trebuie să reintri în rutină”.

Chiar dacă nu se simte grozav când revine la muncă, ea se concentrează pe „obiceiuri precum un program de somn regulat, alimentație bună și hidratare”. Imediat ce se întoarce la birou, își stabilește și câteva sarcini clare, dar ușor de atins ca să poată „simți un sentiment de reușită, nu de înfrângere, încă de la început”.

Cooper adaugă că încearcă în primele zile să se reconecteze cu oamenii, înainte de a intra direct în activități. Ca lider, își încurajează echipa să facă la fel. „Încerc să reduc așteptările în primele zile după revenire, ca să evit senzația aceea apăsătoare de: «gata, iar începe… prea multe de făcut și prea puțin timp».”