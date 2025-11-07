Experiența unei femei care s-a mutat în Turcia pentru iubit, dar acesta a părăsit-o după 2 luni. Ce a urmat a fost total neașteptat

2 minute de citit Publicat la 15:27 07 Noi 2025 Modificat la 15:43 07 Noi 2025

Kaitlyn McInnis locuiește deja de un an de zile în Turcia FOTO: Kaitlyn McInnis

O tânără din Canada a decis să își urmeze inima și s-a mutat în Turcia pentru a fi alături de iubitul ei, pe care îl cunoscuse în timpul unei vacanțe la Istanbul. După doar două luni, bărbatul a pus capăt relației, însă experiența dureroasă s-a transformat într-o nouă șansă la fericire.

O poveste de dragoste ca-n filme, începută la Istanbul

Născută și crescută în Canada, Kaitlyn McInnis visase dintotdeauna să trăiască în străinătate. În călătoriile ei din tinerețe se îndrăgostise de orașe precum Paris sau Ciudad de México, dar destinul a avut alte planuri.

În 2023, în timpul unei vizite la Istanbul, l-a cunoscut pe un tânăr turc care i-a furat inima. Relația lor, deși la distanță, părea perfectă: romantică, sinceră și plină de promisiuni. După aproape doi ani de zboruri între Canada și Turcia, ea a decis să facă pasul cel mare.

În decembrie 2024, și-a împachetat viața și s-a mutat la Istanbul, fiind convinsă că acolo o așteaptă iubirea vieții ei.

Dragostea s-a stins mai repede decât s-ar fi așteptat

Tânăra s-a înscris la cursuri de limba turcă și a început să învețe rețete locale, hotărâtă să se integreze complet în noua ei lume. Însă, la scurt timp după mutare, lucrurile au început să se clatine.

„Deși mă străduiam să vorbesc turca, comunicam aproape mereu în engleză, iar asta a devenit o problemă între noi”, a povestit ea pentru Business Insider.

După doar două luni, iubitul ei a decis să pună capăt relației. Pentru tânăra care renunțase la tot, șocul a fost devastator: „El nu era doar iubitul meu, era singura mea familie acolo”.

Mărturisește că a avut o cădere, că a plâns zile întregi, a ascultat Taylor Swift și s-a gândit serios să se întoarcă acasă.

Din durere, spre o nouă viață

După ore lungi de terapie și reflecție, canadiana a decis să nu se lase copleșită. „Mi-am spus că dacă tot sunt aici, măcar să-i dau Istanbulului o șansă reală”, spune ea.

Fără sprijinul fostului iubit, și-a construit propria comunitate. S-a înscris la o clasă de fitness pentru expați, unde a întâlnit oameni din întreaga lume, și-a reluat cursurile de turcă, de data aceasta doar din plăcere.

„Am început să vorbesc mai fluent și am observat cum vânzătorul de legume sau ospătărița din cartier mă privesc cu admirație când le vorbesc în limba lor”.

Istanbul, orașul care i-a furat inima

Pe măsură ce timpul a trecut, Istanbulul a devenit mai mult decât o simplă destinație - a devenit acasă.

„Nu-mi pot imagina viața fără chemarea la rugăciune de dimineață, fără pisicile de pe străzi sau fără ritmul relaxat al vieții mediteraneene”, spune ea cu zâmbetul pe buze.

Astăzi, tânăra afirmă că se simte mai acasă în Turcia decât s-a simțit vreodată în Canada. „Nu am venit aici doar pentru un bărbat. Am rămas pentru mine însămi”.

Lecția din spatele unei inimi frânte

Deși relația care a adus-o pe un alt continent s-a încheiat, ea nu regretă decizia. „Poate că fără el n-aș fi avut curajul să-mi schimb viața. Acum îi sunt recunoscătoare pentru că m-a împins spre această aventură.”

La aproape un an de la mutare, tânăra spune că nu se mai gândește să plece. „Mi-am împlinit visul de a trăi în străinătate și am învățat că pot să mă descurc singură, oriunde în lume”.