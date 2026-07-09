Fanii lui Taylor Swift cumpără gunoaie adunate din zona unde a avut loc nunta vedetei cu Travis Kelce: Printre ele, un test de ovulaţie

Taylor Swift și Travis Kelce se sărută, martie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Fanii lui Taylor Swift au plătit 25 de dolari pentru diverse deşeuri, de la mucuri de ţigară până la un test de ovulaţie, adunate din apropierea locului în care s-a desfăşurat nunta „Reginei muzicii pop” cu vedeta fotbalului american Travis Kelce, informează joi AFP, potrivit Agerpres.

Un artist newyorkez a adunat aceste deşeuri, vineri, de pe străzile din jurul Madison Square Garden, unde a avut loc nunta la care au participat sute de vedete, departe de ochii presei şi ai publicului.

Capace de sticle de apă, benzi de delimitare ale poliţiei, paie și tacâmuri

Miercuri, la mai puţin de 24 de ore de la începerea vânzării, toate obiectele îşi găsiseră cumpărători. Printre acestea s-au numărat capace de sticle de apă, benzi de delimitare ale poliţiei, paie, tacâmuri sau o cască audio.

Fiecare obiect, prezentat online drept o „sculptură”, a fost vândut sigilat într-un mic cub de plastic, semnat pe spate de artist.

Iniţiativa „a atras mulţi fani ai lui Taylor Swift care doresc pur şi simplu o bucăţică, chiar şi indirectă, din nuntă”, a declarat pentru AFP Justin Gignac, care a scos la vânzare obiectele site-ul său, New York City Garbage.

Artistul care vinde gunoaie adunate de prin New York

El a afirmat că a câştigat 1.250 de dolari în urma vânzării a 50 de obiecte, adăugând că ar putea scoate la vânzare şi altele.

„Încerc să imortalizez momente marcante din viaţa culturală newyorkeză, iar acesta mi s-a părut a fi unul dintre ele. Ideea este pur şi simplu să păstrez o mică capsulă a timpului de la acel moment”, a explicat el.

Artistul comercializează şi alte deşeuri newyorkeze pe site-ul său, notează AFP.

Ceremonia de săptămâna trecută a fost urmărită de la distanţă de numeroşii admiratori ai cântăreţei americane, unii dintre ei pasionaţi de viaţa sentimentală a lui Taylor Swift, câştigătoare a 14 premii Grammy.

Unii dintre fani s-au deplasat la New York pentru a încerca, fără succes, să ajungă cât mai aproape de acest eveniment, care a reunit aproximativ o mie de persoane într-un cartier complet izolat pentru această ocazie.