New York-ul devine o „fortăreață” de astăzi: Orașul e în regim de alertă maximă pentru 4 iulie, Cupa Mondială şi nunta lui Taylor Swift

Forțele de ordine din New York se pregătesc pentru weekendul de 4 iulie 2026. Primarul Zohran Mamdani a anunțat măsuri sporite de securitate. Sursa foto: Colaj Profimedia Images

Departamentul de Poliţie din New York se confruntă cu un weekend prelungit intens, cu evenimente prilejuite de Ziua Independenţei SUA (n.r. 4 iulie - Ziua Americii), care vor atrage mii de marinari pe ambarcaţiuni din 40 de ţări şi o altă mulţime de mari dimensiuni pentru focurile de artificii, la care se adaugă Cupa Mondială la fotbal 2026 şi nunta artistei Taylor Swift, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Avem un plan de securitate cuprinzător pentru fiecare dintre aceste evenimente, pentru a ne asigura că toată lumea se poate bucura de festivităţi în siguranţă”, a declarat primarul Zohran Mamdani într-o conferinţă de presă alături de şefa poliţiei, Jessica Tisch, şi de reprezentanţi ai Gărzii de Coastă.

„Continuăm să operăm într-un mediu cu ameninţări ridicate”, a adăugat Mamdani, care a subliniat că „nu există ameninţări specifice sau credibile” şi că sunt luate „toate măsurile de precauţie posibile pentru a ne proteja oraşul”.

Primarul Mamdani a explicat că va creşte numărul de agenţi în uniformă în cele cinci districte ale metropolei americane, care vor lucra în ture de 12 ore, alături de alte agenţii guvernamentale municipale, statale şi federale.

Lista evenimentelor organizate în New York în weekend-ul de 4 iulie

Evenimentele de Ziua Independenţei SUA încep cu o defilare a navelor organizată de Sail4th 250 şi vor avea loc între 3 şi 8 iulie.

Cu acest prilej, compania americană de magazine universale Macy's va organiza un foc de artificii pe 4 iulie, pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a holdingului, ceea ce va atrage mii de newyorkezi şi vizitatori străini sau din alte state americane.

Evenimentele coincid cu Cupa Mondială (n.r. începând cu meciurile din optimi) şi nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, pentru care sunt planificate două zile de evenimente la Madison Square Garden, care vor atrage probabil fanii cântăreţei, deşi străzile din jur vor fi închise traficului.

Cea mai mare flotilă internaţională de acest fel din istoria SUA

Mamdani a menţionat că defilarea navelor va fi cea mai mare flotilă internaţională de acest fel din istoria SUA, iar Tisch a subliniat că va exista „o prezenţă poliţienească numeroasă de-a lungul zonelor noastre de coastă”.

Datorită prezenţei ambarcaţiunilor internaţionale, care vor trage 21 de salve de tun la sosirea lor la defilare, autorităţile colaborează şi cu Garda de Coastă. În plus, aproximativ 200 de avioane militare vor fi la New York pentru a se alătura sărbătorii, aşa că dronele vor fi interzise.

„Vor fi desfăşurate echipe cu arme grele, unităţi canine şi mii de ofiţeri în uniformă, precum şi unităţi de apărare antiaeriană, maritimă şi cu drone; vor fi implementate şi măsuri de securitate suplimentare care nu vor fi vizibile publicului”, a declarat şefa poliţiei.

Pentru defilarea ambarcaţiunilor, vor exista puncte de control, detectoare de metale şi verificări ale bagajelor.

„Continuăm să operăm într-un mediu cu ameninţări sporite, în timp ce lucrăm pentru a proteja evenimentele din zilele următoare, pe lângă desfăşurările efectuate pentru Cupa Mondială FIFA”, a declarat Tisch, care a detaliat operaţiunea de securitate pentru fiecare zi a manifestărilor.

CM 2026: Tabloul fazei eliminatorii - rezultate și program

Echipele Angliei, Belgiei și Statelor Unite au obținut, miercuri, biletele pentru optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

OPTIMI DE FINALÃ

Sâmbătă 4 iulie

20:00 Canada - Maroc, Houston - Houston Stadium (meci 90)

Duminică 5 iulie

00:00 Paraguay - Franța, Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)

23:00 Brazilia - Norvegia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 câștigătoarea meciului 83 - câștigătoarea meciului 84, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marți 7 iulie

03:00 SUA - Belgia, Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 câștigătoarea meciului 86 - câștigătoarea meciului 88, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 câștigătoarea meciului 85 - câștigătoarea meciului 87, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

Sferturi de finală la Cupa Mondială 2026

Joi 9 iulie

23:00 câștigătoarea meciului 89 - câștigătoarea meciului 90, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 93 - câștigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 câștigătoarea meciului 91 - câștigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câștigătoarea meciului 95 - câștigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

Cupa Mondială 2026: Meciurile din semifinale și finala

Luni 13 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 97 - câștigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Marți 14 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 99 - câștigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

Meciul pentru locul 3

Duminică 19 iulie

00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

Finala CM 2026

Duminică 19 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 101 - câștigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium