Taylor Swift şi Travis Kelce s-au căsătorit la New York. Ceremonia a fost oficiată de Adam Sandle

Povestea de dragoste dintre Taylor Swift şi Travis Kelce a cuplului a început în 2023. Sursa colaj foto: Hepta

Cântăreaţa Taylor Swift şi jucătorul de fotbal american Travis Kelce s-au căsătorit oficial vineri, a declarat publicistul lui Swift, Tree Paine, într-un comunicat, informează sâmbătă dpa, conform Agerpres. Ceremonia a fost oficiată de actorul american Adam Sandler. New York-ul a devenit o "fortăreață" în cursul zilei de ieri – Orașul a fost în regim de alertă maximă pentru 4 iulie: nunta celebrului cuplu şi Cupa Mondială.

Fratele lui Swift, Austin Swift, a fost "domnişorul de onoare" al artistei, s-a mai precizat în comunicat. Află tot ce se știe despre nunta de 20.000.000 de dolari și misterul din jurul ei aici.

Madison Square Garden, unde, potrivit zvonurilor, urma să aibă loc nunta, a făcut referire la cuplu pe platforma de socializare X vineri seară.

Postarea a legat conturile de pe X ale cuplului cu legenda "este o poveste de dragoste", o referire la piesa lui Swift din 2008, Love Story. Iar în faţa acestei faimoase arene din Manhattan era afişat mesajul: "PROASPĂT CĂSĂTORIŢI!".

Cuplul nu confirmase anterior niciun plan de nuntă, existând incertitudini cu privire la dată sau dacă se vor căsători. Înaintea nunții lui Taylor Swift cu Travis Kelce au apărut o serie de controverse, iar o parte din invitați erau supărați și au luat în calcul să nu meargă la ceremonia cuplului.

Speculaţiile cu privire la o posibilă nuntă în weekendul de 4 iulie s-au intensificat în urma măsurilor de securitate semnificative şi a activităţii logistice din jurul Madison Square Garden. În vârstă de 36 de ani, Taylor Swift este cea mai bogată cântăreaţă din toate timpurile.

Zvonurile au fost alimentate de apariţiile unor celebrităţi în New York City, între care Hugh Grant, Bradley Cooper şi Ed Sheeran, dublate de relatări despre garduri de securitate extinse şi închideri de străzi. Pe parcursul serii de vineri, numeroase vehicule cu geamuri fumurii au sosit la arenă.

Conform relatărilor din presă, aproximativ 100 de invitaţi au participat la o cină la Madison Square Garden în noaptea dinaintea nunţii, în timp ce aproximativ 1.000 au fost invitaţi la celebrarea nunţii de vineri.

Casa Albă s-a alăturat, de asemenea, reacţiei online la nuntă, postând o imagine parodică pe X care arăta pancarte digitale în afara Madison Square Garden pe care scria "Trump este preşedintele vostru" în loc de anunţul real "PROASPĂT CĂSĂTORIŢI!".

Donald Trump o criticase anterior pe Taylor Swift după ce aceasta a susţinut-o pe rivala sa democrată, fosta vicepreşedintă Kamala Harris, la alegerile prezidenţiale din 2024.

Festivităţile au avut loc în timpul unui weekend aglomerat pentru New York, cu evenimente legate de Ziua Independenţei SUA şi Cupa Mondială, în timp ce oraşul se confrunta şi cu un val de căldură. Mulţimile şi temperaturile ridicate, însă, nu i-au descurajat pe fanii lui Swift, cunoscuţi sub numele de "Swifties", să se adune în afara arenei.

Taylor Swift, unul dintre artiştii cu cele mai mari vânzări de albume din lume, şi Travis Kelce, triplu campion al Super Bowl cu Kansas City Chiefs, sunt împreună din 2023. Ei şi-au anunţat logodna pe Instagram, în august anul trecut.