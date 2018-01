Femeia asta a ajuns la 104 ani consumând o băutură acidulată interzisă de medici - Ce a făcut în fiecare zi

O femeie care a ajuns la varsta de 104 ani sustine ca secretul longevitatii sale sta in consumul zilnic al unei bauturi dulci si acidulate.

Theresa Rowley dn Michigan, Statele Unite, a implinit 104 ani pe 1 ianuarie si sustine ca longevitatea sa se datoreaza consumului unei doze in fiecare zi.

"Cand aveam 100 de ani, nu credeam ca voi ajunge la 104. Cand am implinit 101, inca eram in viata. Acum am 104 ani si nu se intampla nimic. Beau pentru ca imi place. Merg la shopping miercurea si am nevoie de si mai multa. Am o punga de cutii goale acasa", sustine femeia. Despte ce este vorba vezi AICI.