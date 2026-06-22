Gala Premiilor MLNR 2026: șapte personalități care schimbă România au fost recompensate pentru excelență

Cercetători, profesori universitari, medici, economiști, artiști și specialiști în inteligență artificială s-au numărat printre laureații celei de-a XIII-a ediții a Galei Premiilor Marii Loji Naționale din România, desfășurată la Ateneul Român. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai prestigioase proiecte de recunoaștere a valorii profesionale și academice din România, recompensând anual performanțele de excepție din domenii esențiale pentru dezvoltarea societății.

Potrivit organizatorilor, gala este realizată în parteneriat cu Academia Română și principalele instituții universitare și culturale ale țării, iar fiecare premiu este însoțit de o recompensă financiară de 10.000 de euro.

Laureații ediției 2026:

Valentin-Paul Nicu – Premiul „Gheorghe Lazăr” pentru Științe Exacte;

Florin Călin Păun – Premiul „Henri Coandă” pentru Științe Aplicate;

Ștefan Constantinescu – Premiul „Carol Davila” pentru Medicină;

Emil Dinga – Premiul „Eugeniu Carada” pentru Economie;

Georgeta Ion – Premiul „Spiru Haret” pentru Educație și Mediu;

Silviu Purcărete – Premiul „Constantin Brâncuși” pentru Artă și Cultură;

Radu-Daniel Vatavu – Premiul „Grigore Moisil” pentru IT, Digitalizare, Robotică și Inteligență Artificială.

În cadrul galei, avocatul Remus Borza, producătorul și regizorul artistic al evenimentului, a evidențiat importanța recunoașterii celor care contribuie la progresul României prin cercetare, creație și inovație, arătând că laureații reprezintă modele autentice pentru noile generații.

Ediția din acest an a reconfirmat rolul Galei Premiilor MLNR ca platformă de promovare a excelenței românești și de susținere a performanței în domenii esențiale pentru viitorul societății.

„Fiecare premiu acordat este o mărturie a valorilor fundamentale care stau la baza unei societăți prospere: adevăr, integritate și binefacere. Este, de asemenea, o reafirmare a angajamentului nostru de a sprijini și încuraja excelența în toate domeniile vieții sociale, culturale și știintifice.

În timp ce sărbătorim meritele notabile ale elitei societății românești, să ne amintim că fiecare premiu reprezintă nu doar o recunoaștere individuală, ci și o reafirmare a angajamentului nostru comun față de progresul și binele societății. Fie ca aceste premii să inspire pe toți cei prezenți să continue să aspire la excelență și să rămână dedicați misiunii de a face lumea un loc mai bun”, a spus Cătălin Tohăneanu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România.