Companiile care produc ciocolată ar putea folosi, în curând, cacao cultivată în laborator

Două companii din sectorul alimentar încearcă să producă cacao direct în laborator. Foto: Getty Images

Industria ciocolatei s-a schimbat foarte puțin în ultimele două secole. În mare parte, lanțul global de aprovizionare funcționează după aceleași reguli stabilite încă din secolul al XIX-lea: producția depinde de munca din Africa de Vest, de rute comerciale istorice și de câțiva intermediari puternici care controlează piața, scrie Futurism.

În ultimii ani însă, tot mai mulți consumatori au început să critice modul în care sunt produse dulciurile din cacao. Nemulțumirile vizează atât ingredientele folosite, precum dioxidul de titan, utilizat încă în unele tipuri de ciocolată albă, cât și prezența unor metale grele, cum ar fi cadmiul sau plumbul, detectate uneori în ciocolata neagră. Mulți cumpărători spun că batoanele moderne au un gust tot mai artificial și o textură cerată.

În acest context, orice companie care ar reuși să ofere o ciocolată cu gust mai autentic, dar la prețuri decente, ar avea un avantaj major. Problema este că arborele de cacao poate fi cultivat doar într-o zonă limitată a planetei, în apropierea Ecuatorului. Din acest motiv, două companii din sectorul alimentar încearcă să producă cacao direct în laborator.

Un parteneriat pentru ciocolată cultivată în laborator

Un proiect considerat promițător reunește gigantul belgian al ingredientelor alimentare Puratos și startup-ul american de tehnologie alimentară California Cultured, cu sediul în West Sacramento. Cele două companii au anunțat că lucrează împreună pentru a lansa pe piață, până la sfârșitul anului 2026, o ciocolată obținută din cacao cultivată în laborator.

Procesul pornește de la mostre prelevate din plante de cacao selectate pentru aroma și gustul lor. După identificarea și prelevarea celulelor, acestea sunt cultivate în rezervoare cu nutrienți până când se obține suficient material pentru a produce ciocolată. Potrivit companiei, această etapă durează doar câteva zile, nu luni, cum se întâmplă în agricultură.

„Creștem direct țesutul care este transformat ulterior în ciocolată”, a explicat directorul executiv Alan Perlstein într-un interviu acordat CNBC în 2024.

Chiar dacă procesul devine rapid după ce instalațiile sunt pregătite, dezvoltarea producției industriale este complexă. Conform relatărilor CNBC, pot trece cel puțin șase luni, și chiar până la trei ani, până când o linie de producție funcționează la capacitate maximă.

Obstacolele majore: reguli, acceptare și costuri

Acest proiect este doar unul dintre zecile de inițiative din industrie care încearcă să găsească o alternativă la cacao cultivată tradițional. Chiar dacă parteneriatul dintre Puratos și California Cultured este considerat printre cele mai avansate, există trei obstacole importante: reglementările, acceptarea de către consumatori și costurile.

Din 2024, California Cultured încearcă să obțină aprobarea U.S. Food and Drug Administration pentru produsele sale. Pentru a fi vândută pe piață, ciocolata obținută în laborator trebuie să primească certificarea GRAS („Generally Recognized as Safe”, recunoscută în general ca sigură).

În același timp, companiile trebuie să convingă și publicul. Marile branduri de dulciuri, precum Mars Inc. sau Cadbury, își bazează vânzările pe notorietatea și tradiția produselor lor, ceea ce face dificilă introducerea unei alternative complet noi.

Chiar dacă aceste două obstacole sunt depășite, rămâne problema costurilor. În 2025, ciocolata obținută din cacao cultivată în laborator era „considerabil mai scumpă” decât cea tradițională, potrivit analizei publicate de blogul industriei alimentare Forward Fooding. Fără o producție la scară mare, prețul rămâne o problemă majoră.

Impact posibil asupra industriei globale

Dacă tehnologia va deveni viabilă din punct de vedere comercial, ar putea transforma radical o industrie estimată la aproximativ 123 de miliarde de dolari. În prezent, sectorul depinde în mare parte de munca micilor fermieri din țările din sudul global.

Puratos prezintă însă proiectul mai ales din perspectiva schimbărilor climatice. Compania susține că recolta slabă din 2023 arată cât de vulnerabilă este producția tradițională și consideră cacaoa cultivată în laborator drept un „complement sustenabil și independent de climă” pentru agricultura clasică.

Ce se va întâmpla însă cu fermierii care depind de cultivarea cacao este o întrebare mult mai complicată. Industria actuală are un istoric bine documentat de exploatare și probleme privind drepturile omului, iar micii producători au început abia recent să obțină condiții mai bune prin organizare și proteste.