Bulgaria are un număr record de plaje Blue Flag în 2026, de cinci ori mai multe decât România: Lista cu cele 26 de plaje certificate

1 minut de citit Publicat la 23:45 06 Iun 2026 Modificat la 23:53 06 Iun 2026

Imagine din dronă cu o plajă din Bulgaria. Sursa foto: Getty Images

Bulgaria are în 2026 de cinci ori mai multe plaje Blue Flag decât România, după ce a obținut un număr record de certificări pentru litoralul Mării Negre. În total, 26 de plaje și 6 porturi turistice din Bulgaria au primit distincția internațională Blue Flag pentru sezonul 2026, una dintre cele mai importante etichete ecologice din turismul global. Țara noastră are doar cinci plaje certificate și una aflată în evaluare.

Programul Blue Flag este recunoscut la nivel internațional și este acordat anual plajelor și porturilor care respectă criterii stricte privind calitatea apei, siguranța turiștilor, protecția mediului, infrastructura și serviciile turistice. Certificarea este considerată un indicator al unui turism sustenabil și al unor standarde ridicate de operare în zonele costiere.

Bulgaria înregistrează un record istoric de certificări Blue Flag în 2026

Potrivit Bulgarian Blue Flag Movement, numărul record de plaje și porturi certificate reflectă investițiile continue în modernizarea litoralului și eforturile autorităților locale, ale concesionarilor și ale industriei turistice de a crește calitatea serviciilor de pe litoralul Mării Negre.

În 2026, cele 26 de plaje care au primit certificarea Blue Flag sunt:

Byalata Laguna, Albena, Kranevo North, Kranevo Central, Golden Sands, Sunny Day, Chernomorets Hut, Byala South, Obzor Central, Robinson, Sveti Vlas East, Sveti Vlas New, Sveti Vlas Central, Sunny Beach North, Sunny Beach Central, Sunny Beach South, Nessebar South, Pomorie East, Burgas North, Camping Chernomorets, Sozopol Central, Sozopol Harmanite, Duni, Duni South, Arkutino și Butamyata.

De asemenea, cele 6 porturi turistice certificate Blue Flag sunt:

Karantinata – Varna, Marina Dinevi – Sveti Vlas, Pomorie, Sarafovo, Kraymorie și Chengene Skele.

Ce înseamnă certificarea Blue Flag pentru turiști

Plajele Blue Flag sunt recunoscute pentru standarde ridicate de curățenie, siguranță și management ecologic. Printre criteriile principale se numără calitatea excelentă a apei, existența serviciilor de salvamar, accesul la infrastructură adecvată și măsuri clare de protecție a mediului.

Aceste destinații sunt în mod tradițional preferate de familii, turiști internaționali și vizitatori care caută servicii turistice bine organizate și condiții sigure de recreere.

Bulgaria depășește România la capitolul Blue Flag

În 2026, Bulgaria are de aproximativ cinci ori mai multe plaje Blue Flag decât România, ceea ce evidențiază diferența de dezvoltare și certificare a infrastructurii turistice de pe litoralul Mării Negre.

Această performanță consolidează poziția Bulgariei ca destinație turistică regională competitivă, cu accent pe calitate, sustenabilitate și siguranță, în timp ce programul Blue Flag rămâne un reper important pentru turiștii care aleg destinații de litoral curate și bine administrate.