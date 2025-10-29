Income Magazine: România, de la decizii bugetare greșite la speranța reformei

Publicat la 16:21 29 Oct 2025

Ediția de octombrie a revistei Income Magazine oferă, încă o dată, o imagine clară a principalelor probleme ale economiei românești, de la decizii bugetare iresponsabile până la lipsa unei viziuni strategice.

Prima analiză a revistei este o amplă radiografie a bugetului de stat. Astfel, în paginile dedicate politicii fiscale sunt explicate cauzele care au condus la deficite record și sunt prezentate scenariile posibile pentru un buget corect în 2026.

Un alt subiect de impact privește dimensiunea aparatului bugetar și presiunea pe care o exercită asupra economiei. România se află printre statele europene cu cea mai mare pondere a angajaților la stat, iar salariile acestora depășesc cu mult media din sectorul privat.

Revista explică de ce actualul model este nesustenabil și cum poate fi reformat sistemul public fără a afecta calitatea serviciilor.

Tema energiei ocupă, de asemenea, un loc central. După“reliberalizarea” pieței, prețurile la energie electrică sunt cele mai ridicate din Europa, raportat la puterea de cumpărare.

Analiza revistei arată cum absența unei strategii coerente și închiderea accelerată a capacităților de producție au transformat România din exportator într-un importator de energie.

Revista analizează și problema populației din Capitală, unde datele oficiale se bat cap în cap. Este prezentată imaginea unui București care crește rapid, cu presiuni majore pe infrastructură, servicii și prețuri imobiliare, dar și cu oportunități pentru investiții în locuințe și transport urban inteligent.

În revistă sunt abordate și alte teme de actualitate, precum noua lege RCA și conflictul dintre asigurători și service-uri, starea proiectelor de apă și canalizare, precum și inițiativa Smart Urban Mobility, prima platformă dedicată orașelor inteligente din România.

În paginile dedicate inovației și mediului de afaceri, cititorii găsesc povești inspiraționale: universități care reușesc să combine performanța academică și tehnologia, companii care investesc în formarea tinerilor și antreprenori care și-au transformat pasiunea în business.

Exemplele de succes – de la branduri creative și afaceri culinare inovatoare – arată că spiritul antreprenorial rămâne una dintre cele mai importante resurse ale economiei românești.

