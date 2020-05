”Iubitul meu a plecat când a început izolarea, m-am simțit părăsită” - Ce a urmat. Multe femei se regăsesc în povestea tinerei

”Iubitul meu a plecat când a început izolarea, așa că de supărare am avut un one night stand. A fost fix ce aveam nevoie, însă acum mi-e teamă că partenerul meu se va răzbuna. Când s-a anunțat că urmează izolarea, mi-a zis că nu suportă gândul să stea închis cu mine în casă o lună și a plecat. Ne-am certat, l-am implored să rămână, dar fără succes. S-a dus să stea cu părinții. Mă simțeam singură și intram în contact cu oamenii doar la supermarket. Am intrat pe un site de dating și acolo am cunoscut un tip care a fost de acord să ne întâlnim pentru a ne cunoaște. Știu că e greșit ce am făcut. După o lună, iubitul meu s-a întors la mine și i-am povestit tot, a fost șocat și acum mi-e teamă că se va răzbuna și că va face la fel. Mă simt rușinată de tot și imi pare rău că i-am spus ce am făcut” a povestit tânăra de 28 de ani.

”Ai riscat mult cu acel one night stand mai ales din cauza coronavirusului. Partenerul tău a plecat spunându-ți că s-a terminat tot, deci erai rănită și ai acționat din impuls. Dar asta nu înseamnă că l-ai înșelat. Trebuie să își asume și el plecarea și să încercați să reparați relația dacă crezi că merită” a spus psihologul.