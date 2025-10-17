Kim Kardashian şochează din nou şi lansează un model de bikini cu păr pubian. Cum arată lenjeria intimă

Colecţia de lejnerie intimă cu păr se numeşte „The Ultimate Bush” şi s-a epuizat în doar câteva ore. Sursa foto: captura instagram/skims

Kim Kardashian a lansat o nouă linie de bikini multicolori cu păr pubian, un omagiu adus mișcării pro-Bush a Generației Z. Respectiva colecţie de lejnerie intimă cu păr se numeşte „The Ultimate Bush” şi s-a epuizat în doar câteva ore.

Lenjeria intimă a fost decorată cu un merkin, adică o „perucă pubiană”, despre ale cărei origini The Oxford Companion to the Body realtează că ar data în jurul anului 1450. Potrivit publicației, femeile „erau obligate să-și radă părul pubian pentru igiena personală și pentru a combate pediculoza”. Odată ce părul era îndepărtat, acesta trebuia regenerat în mod artificial, relatează La Stampa.

› Vezi galeria foto ‹

Legătura între merkin, modă și prezent a fost prezentată de Kardashian într-un videoclip pe Instagram, într-un filmuleţ care arăta un format de concurs TV din anii 1970, inspirat de „Se potrivește covorul cu draperiile?”, o expresie despre combinația dintre părul de pe cap și cel pubian. Pe site-ul liniei de lenjerie intimă Skims, articolul vestimentar este promovat cu sloganul „Cu noua noastră lenjerie imtimă îndrăzneaţă cu păr artificial, covorul tău poate avea orice culoare dorești”.

Aceasta nu este prima lansare îndrăzneață și de succes a lui Skims. Acum doi ani, sutienele cu sfârcuri artificiale au avut mare succes, astfel că s-au vândut imediat, iar în mai a apărut şi versiunea cu piercing. În iulie, a apărut bandajul pentru față, „banda modelatoare” descrisă ca „o adevărată necesitate. Îți modelează bărbia dublă și linia maxilarului și este super confortabil de purtat noaptea sau pur și simplu prin casă”.

E greu de spus dacă ideea cu lenjeria intimă păroasă este doar o altă strategie de marketing reușită a femeii de afaceri Kardashian sau dacă este și un semn de apreciere adus mișcării social-feministe a Generației Z, care postează bikini imperfecți și promovează mândria pro-Bush.

Cert este că, la fel ca în cazul fiecărui centimetru al corpului feminin, zona pubiană pare să aibă acum propria rutină de înfrumusețare. Pentru vagin, nu există doar produse de curățare, ci și măști de înfrumusețare, așa cum demonstrează Belen Rodriguez în Italia cu linia sa de materiale textile pentru vulvă, „Mia libre”.