Kira Hagi se căsătorește astăzi cu Thomas Ferfelis. La nunta de la Cernica sunt așteptați peste 1.000 de invitați

Kira Hagi este mireasă în această duminică. Tânăra actriță se căsătorește cu Thomas Ferfelis, logodnicul ei grec. Cei doi s-au cunoscut pe când erau liceeni, dar după ce au absolvit, ambii au luat-o pe drumuri diferite. Kira a plecat în Statele Unite, unde avea de gând să rămână definitiv, însă un rol într-un serial românesc a adus-o înapoi în țară și în brațele lui Thomas Ferfelis. După mai mulți ani împreună, tânărul a cerut-o în căsătorie anul trecut într-o vacanță romantică la Salonic, iar astăzi își sărbătoresc iubirea alături de 1.000 de persoane, într-o petrecere de nuntă care promite să fie ca-n povești.

După nunta lui Ianis Hagi a venit și rândul fiicei lui Gheorghe Hagi să se căsătorească. Kira Hagi trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani cu Thomas Ferfelis, un tânîăr grec pe îl cunoaște de când au fost colegi de liceu.

Cununia Kirei Hagi are loc la biserica Sfântul Visarion

Kira și Thomas au decis să facă cununia religioasă în aceași biserică în care s-a însurat și fratele ei, Ianis, în urmă cu un an. Astfel, ceremonia are loc duminică, 29 iunie, la ora 14:30, la Biserica Sfântul Visarion din București.

Biserica aleasă de cei doi tineri este emblematică pentru București. Aflată în apropiere de Piața Romană, este una dintre bisericele cele mai vechi din Capitală, cu o arhitectură impresionantă.

Mai mult, biserica este închinată Sfântului Ierarah Visarion, un sfânt grec, iar viitorul soț al Kirei Hagi este grec. Sfantul Ierarh Visarion s-a născut în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în satul Megali Porta, în Grecia. La vârsta de 16 ani s-a călugărit la Muntele Athos, apoi a fost hirotonit preot, episcop și ulterior a devenit chiar mitropolit de Larisa, un oraș din centrul Greciei.

Petrecerea de nuntă are loc la Cernica

După cununia religioasă, petrecerea de nuntă va avea loc seara, începând cu ora 18:30, la Cernica Events, un local cunoscut de pe malul lacului Cernica.

În jur de 1.000 de invitați sunt așteptați să sărbătorească alături de Kira și Thomas. La nuntă sunt așteptate celebrități, dar și invitați din lumea sportului, așa cum a fost și la nunta lui Ianis Hagi, la care au participat, printre alții, Gigi Becali, Simona Halep sau Cristi Chivu.

„Gică Hagi va fi socru mic, el şi soţia sa au deja emoţii, dar parcă s-au mai atenuat având în vedere că s-au obişnuit puţin de la evenimentul de anul trecut al fiului lor. Sunt bucuroşi şi abia aşteaptă să o vadă pe Kira în rochie de mireasă. Sunt invitaţi şi din afară, prieteni de familie, oameni din lumea sportului, dar şi a cinematografiei”, a transmis un apropiat al familiei lui Gică Hagi pentru click.ro.

Cine este Thomas Ferfelis, sotul Kirei Hagi

Thomas Ferfelis are 29 de ani și este manager la Cernica Events, salonul de evenimente de pe malul lacului Cernica. Părinții lui sunt greci, dar au ales să se stabilească în România în urmă cu mai mulți ani. Aceștia sunt oameni de afaceri și dețin holdingul Elgeka Ferfelis. Elgeka – Ferfelis România este una dintre cele mai mari companii de distribuție din sectorul bunurilor de larg consum din România și s-a înființat în 1993. Are în jur 300 de angajați și 11.000 de magazine.

Kira și Thomas s-au cunoscut pe când erau liceeni. Au fost colegi la International School of Bucharest, dar după ce au absolvit, cei doi au luat- pe drumuri diferite și timp de câțiva ani nu s-au mai întâlnit.

Thomas Ferfelis a plecat în Marea Britanie la studii și este absolvent al Universității Southampton.

În același timp, Kira Hagi a plecat în Statele Unite ca să studieze actoria la New Yor Film Academy, iar în 2017 a obținut licența în Acting for Film. Tânăra avea de gând să rămână definitiv în SUA și să încerce să-și facă o carieră de actriță acolo, dar a obținut un rol într-un serial românesc și s-a întors în țară.

Kira Hagi a dezvăluit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, cine a inspirat-o să pornească pe drumul actoriei.

„Bunicii. Când eram mai mică mă duceau la piese de teatru și prima dată când am fost la teatru am fost fascinată de tot și am zis că asta este ceea ce-mi doresc să fac. Fiecare actor își face vise, dar important este să iubești meseria și să o faci cum trebuie, să o respecți”, a spus ea.

Thomas a cerut-o pe Kira în căsătorie în vara anului trecut pe când se aflau în vacanță în Salonic.

„Cel mai mare vis al meu e să fiu fericită. Fericirea înseamnă a fi înconjurat de oameni dragi, de a fi iubit, apreciat, respectat. Atâta timp cât ai lucrurile acestea în fiecare zi, mi se pare că poți face orice”, a spus fiica lui Gheorghe Hagi într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Cei doi sunt un cuplu discret, nu se afișează foarte des în public împreună, iar pe rețelele sociale nu postează fotografii împreună. Kira și Thomas au fost fotografiați prima dată împreună în tribunele de la meciul România-Olanda, de la Euro 2024.

Kira le-a făcut oficial cunoștință părinților ei cu Thomas Ferfelis în urmă cu nouă luni, când Gheorghe Hagi și-a inaugurat hotelul de la Ovidiu.

Gheorghe Hagi se înțelege bine cu cel care îi va fi ginere. Anul acesta, când a primit cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, din partea președintelui interimar, Ilie Bolojan, alături de Gheorghe Hagi a fost și Thomas Ferfelis.

Cine sunt nasii, Marius și Loredana Szeker

Nașii viitorilor miri sunt soții Marius și Loredana Szeker, de care cei doi sunt foarte apropiați.

Soții Marius și Loredana Szeker au o familie o familie activă și respectată în comunitățile religioase și culturale românești, atât în țară, cât și în diaspora. Ei sunt cunoscuți pentru implicarea lor în sprijinirea comunității ortodoxe românești din diaspora, în special în Portugalia.

În noiembrie 2019, au fost recunoscuți ca ctitori ai primei mănăstiri ortodoxe românești din Portugalia, situată în Aldeia de Santa Margarida. La ceremonia de sfințire a acestei mănăstiri, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, le-a oferit o diplomă de merit în semn de prețuire pentru contribuția lor.

Marius Arsenie Szeker a fost distins cu Ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru mireni, iar Loredana Szeker a primit Crucea Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei pentru mireni.