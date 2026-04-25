31 de leneși, aflați în grija Sloth World, au murit în Florida. O parte dintre animale ar fi fost ținute în frig, într-un depozit

3 minute de citit Publicat la 19:56 25 Apr 2026 Modificat la 19:56 25 Apr 2026

Sloth World este promovat ca singurul „slotharium” din Orlando, o grădină zoologică doar cu leneși în care habitatul imită pădurea tropicală. Foto: Getty Images

31 de leneși, care ar fi trebuit să fie incluși într-o expoziție permanentă la Sloth World în Orlando, Florida, au murit înainte ca atracția să fie deschisă, au descoperit autoritățile americane. Mulți dintre ei ar fi murit din cauza condițiilor improprii în care au fost ținuți, într-un depozit din statul american, potrivit raportului publicat de Comisia pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida (FWC), citat de BBC.

Alte animale ar fi ajuns deja moartea în Florida sau extrem de bolnave și au murit ulterior, mai scrie în raportul citat.

Proprietarul Sloth World neagă aceste acuzații și susține că informațiile prezentate acolo „sunt false și inexacte”. „Adevărul este că am pierdut leneșii din cauza unui virus, abia dacă au avut simptome și nu l-am detectat decât după necropsie”, a spus Ben Agresta, proprietarul Sloth World pentru Fox-35.

Sloth World este promovat ca singurul „slotharium” din Orlando, o grădină zoologică doar cu leneși în care habitatul imită pădurea tropicală, „conceput exclusiv având în vedere bunăstarea leneșilor”, potrivit site-ului său.

21 de leneși au fost ținuți în frig

Raportul FWC, obținut de BBC vineri, descrie două situații în care aceste animale au murit înainte de deschiderea planificată a atracției.

În decembrie 2024, 21 de leneși trimiși din Guyana au murit din cauza temperaturilor scăzute din depozitul din Florida unde fuseseră transportați, potrivit raportului FWC.

Apoi, în februarie 2025, doi dintre cei 10 leneși transportați din Peru au ajuns morți. Ceilalți opt „păreau emaciați” și au murit ulterior din cauza „problemelor grave de sănătate”, se arată în raport.

Când anchetatorii FWC au fost alertați și au început investigația, Peter Bandre, menționat online ca vicepreședinte al atracției, le-a spus că depozitul unde au murit leneșii nu era pregătit corespunzător pentru a primi animalele.

Bandre le-a spus anchetatorilor: „Era prea târziu să anulăm transportul.” El a atribuit decesele unui „șoc termic”, mai arată raportul.

Clădirea nu avea apă și nici electricitate, așa că au fost cumpărate încălzitoare electrice pentru a o menține caldă pentru animale. Însă încălzitoarele au declanșat o siguranță și s-au oprit, arată raportul.

Pentru cel puțin o noapte, leneșii au rămas în clădire fără încălzire, au constatat anchetatorii. Animalele sunt originare din păduri tropicale și trăiesc de obicei în zone cu temperaturi între 21–30 de grade Celsius.

Raportul notează că acei leneși au ajuns în Florida pe 18 decembrie 2024. Datele meteorologice istorice arată că temperaturile au scăzut până la 7 grade Celsius în săptămâna următoare.

În investigație, FWC a mai constatat că, în două situații, leneșii aflați în grija lui Bandre erau ținuți în cuști care nu respectau cerințele pentru animale sălbatice în captivitate. La momentul respectiv a fost emis un avertisment verbal.

În materialele promoționale, Sloth World îl descrie pe Bandre drept „unul dintre cei mai respectați experți în leneși din lume”.

FWC a închis investigațiile privind decesele fără a emite un avertisment scris sau o citație, a declarat un purtător de cuvânt al agenției pentru BBC. Totuși, au existat și alte instituții de reglementare care au desfășurat investigații, a adăugat acesta.

Biroul de siguranță a construcțiilor din Orange County a emis un ordin de oprire a lucrărilor la depozitul unde au fost ținute animalele, joi. Un raport al instituției, obținut de BBC, indică posibile încălcări ale codurilor de construcție și ale regulilor locale.

Nu este clar dacă atracția, situată într-o zonă turistică populară din Orlando, se va deschide conform planului mai târziu în acest an.

FWC a precizat că proprietarul Sloth World deține un permis pentru animale sălbatice, care permite expunerea sau comercializarea acestora.

Presa locală a relatat, de asemenea, că peste 12 leneși rămași, destinați atracției, sunt acum îngrijiți de o altă grădină zoologică din centrul Floridei.

Transferul leneșilor în SUA „duce la moartea lor”

Dezvăluirile despre Sloth World au stârnit critici din partea mai multor parlamentari și activiști pentru drepturile animalelor.

Reprezentanta statului Florida, Anna Eskamani, a declarat că acest caz scoate la iveală o „lacună majoră” în sistemul de permise pentru animale sălbatice, deoarece FWC nu este obligată să fie informată despre decesele animalelor.

„Dacă nu ar fi fost oameni obișnuiți care au observat și au raportat aceste decese, este greu de spus când ar fi aflat FWC despre ele”, a adăugat parlamentara democrată.

În ultimele luni, Sloth Conservation Foundation și Sloth Institute și-au exprimat îngrijorarea cu privire la deschiderea Sloth World.

„Când sunt scoși din coronamentul pădurii și transportați internațional în SUA, leneșii suferă adesea probleme grave de sănătate din cauza schimbării dietei și expunerii la un mediu artificial”, a declarat Sam Trull, director executiv al Sloth Institute. „Pentru mulți leneși capturați”, a adăugat el, „acest lucru duce la moartea lor.”