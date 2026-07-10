A murit Larissa, cea mai bătrână femelă de urs polar din lume

Larissa a fost transferată la Grădina Zoologică din Neumunster, un oraş de lângă Kiel, în anul 2017. Foto: Profimedia Images

Larissa, considerată cea mai bătrână femelă de urs polar din lume, a murit la vârsta de 36 de ani. Ursoaica s-a născut în captivitate în 1990 și toată viața ei și-a petrecut-o la grădini zoologice din Germania, relatează Agerpres.

Starea de sănătate a ursoaicei s-a deteriorat în ultimele săptămâni din cauza vârstei sale înaintate, au declarat reprezentanții Grădinii Zoologice din Neumunster.

„La vârsta ei, Larissa era considerată cea mai bătrână femelă de urs polar din lume, depăşind cu mult durata de viaţă obişnuită pentru urşii polari aflaţi în îngrijirea oamenilor”, a transmis conducerea Grădinii Zoologice.

În absenţa oricărei perspective de recuperare, îngrijitorii germani au luat decizia de a o lăsa „să se stingă în linişte”.

„Odată cu moartea Larissei, pierdem nu doar un animal extraordinar, ci şi o personalitate care a marcat istoria grădinii noastre zoologice timp de mulţi ani. Moartea ei lasă un mare gol - atât pentru întreaga noastră echipă, cât şi pentru numeroasele persoane care i-au urmărit viaţa de-a lungul anilor”, au adăugat ei.



Născută în Ţările de Jos, la Grădina Zoologică din Rotterdam, în 1990, Larissa a fost transferată la Grădina Zoologică din Neumunster, un oraş de lângă Kiel, în anul 2017, şi a devenit foarte repede o preferată a publicului vizitator.





