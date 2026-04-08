"Această fotografie nu este generată de AI". Peste 250 de câini au fost descoperiţi pe o proprietate din Marea Britanie

Peste 250 de câini înghesuiți pe o proprietate din UK, descoperiți într-o operațiune dramatică de salvare.

Peste 250 de câini au fost descoperiţi pe o proprietate din Marea Britanie şi, din fericire, ei au fost salvaţi de autorităţi, întrucât mulţi dintre ei se aflau într-o stare precară, relatează publicaţia The Independent. Oficialii de la RSPCA, una dintre cele mai cunoscute organizații de protecție a animalelor din lume, au fost nevoiţi să nege că fotografia virală cu mai mulți patrupezi înghesuiți într-o cameră ar fi fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Şi asta pentru că numeroşi internauții au fost șocați de condițiile în care au fost găsiți câinii.

Conform sursei citate, peste 250 de câini din rasa rasa Poodle-Cross au fost salvați dintr-o singură proprietate, într-un caz descris de experții în protecția animalelor drept un exemplu "șocant" al unei probleme în creștere.

Reprezentanţii de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals / Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale) au publicat pe rețelele sociale imagini cu câinii, descoperiți înghesuiți într-o singură cameră de zi, însă au fost acuzaţi de utilizatori că fotografiile ar fi fost generate de inteligență artificială (AI), din cauza stării în care au fost găsite animalele.

› Vezi galeria foto ‹

Imaginile sunt însă reale, iar salvatorii au descris situația drept "realitatea copleșitoare" a ceea ce se poate întâmpla atunci când reproducerea excesivă duce la depășirea capacității de îngrijire a animalelor și la degradarea condițiilor de trai.

"Această imagine șocantă este realitatea multor cazuri cu animale multiple și situația cu care ofițerii noștri se confruntă din ce în ce mai des – numărul cazurilor cu 10, 20 sau chiar 100 de animale este în creștere", a declarat Jo Hirst, de la RSPCA.

Ulterior, oficialul a mai spus: "Înțelegem că oamenii sunt atât de șocați încât nu cred ceea ce văd. Dar această fotografie nu este generată de AI – este reală".

Dintre cei peste 250 de câini găsiți în timpul operațiunii de salvare, desfășurată într-o locație nedezvăluită, RSPCA a preluat 87, iar restul au fost duși la un centru de reabilitare.

Situația vine în contextul în care organizația de protecție a animalelor a înregistrat o creștere de 70% a incidentelor cu animale multiple (20 sau mai multe) în Anglia și Țara Galilor din 2021 până în prezent.