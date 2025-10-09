Antena 3 CNN Life Lumea animalelor Adidas a lansat o colecție de haine sport pentru câini și pisici: Imagini inedite cu animale de companie adorabile îmbrăcate în trening

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 08:30 09 Oct 2025 Modificat la 08:30 09 Oct 2025
Colecția Adidas Originals de toamnă 2025 pentru animale de companie. Sursa foto: Hepta/ Ferrari Press Agency/ Adidas

Cunoscutul producător de îmbrăcăminte sport și casual Adidas a lansat o colecție de modă de toamnă pentru animale de companie. Aceasta include geci subțiri (windbreakers), veste și treninguri cu designuri clasice adidas, atât pentru pisici, cât și pentru câini, toate purtând cele trei dungi deja celebre.

Colecția este inspirată de o tendință în creștere în rândul proprietarilor de animale, care investesc tot mai mult în stilul acestora. Ea vine după o primă colecție dedicată animalelor, lansată exclusiv în China, în luna mai.

Un purtător de cuvânt a declarat că noua colecție are ca scop transformarea animalelor de companie în adevărate repere ale modei, cu articole care reflectă estetica Adidas Originals. Compania germană precizează că geaca este rezistentă la apă, iar vesta oferă căldură, combinând stilul cu funcționalitatea.

Colecția Adidas Originals pentru animale de companie este disponibilă momentan exclusiv în China, fără planuri anunțate de companie pentru o eventuală lansare internațională.

Etichete: branduri haine imbracaminte producatori Adidas caini pisici animale de companie fashion

