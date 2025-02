Animalele care ştiu tot ce mişcă-n Capitală: Colonelu` de la Rutieră, Şefa de la Primărie, Willy și Steluța de la CJ Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov, instituţia cea mai pet friendly din ţară

Ştiu tot ce mişcă: la Poliţia Rutieră, în câteva primării din Bucureşti, în Consiliul Judeţean Ilfov ori prin ministere. Sau chiar prin redacţia Antena 3 CNN. Îţi pot arăta, într-o fracţiune de secundă, cine e om bun şi cui nu-i pasă. Tot ele îţi pot dezvălui care sunt birourile în care se află colegi ce au în rucsacurile lor cele mai bune gustări din lume. Nu vorbesc despre oameni, ci despre pisicile, câinii şi chiar mieii “angajaţi” în instituţiile din Capitală şi din Ilfov.

Colonelu`, cel mai fioros „poliţist” de la Rutieră

Pentru început, tragem o fugă la Poliţia Rutieră. Şi nu e poliţist mai fioros decât Colonelu`. Are 11 ani, ochi verzi şi o privire ameninţătoare. Ştie, de fiecare dată, cine a călcat pe linie continuă şi cine nu a oprit la semafor, la culoarea roşie. Cu toate acestea, nu te pârăşte, cum fac câinii, care te dau gol când ai droguri; că doar e pisică.

Colonelu` a fost adoptat de poliţiştii de la Rutieră în urma unui accident de circulaţie în Drumul Taberei.

“Polițiștii de la Brigada Rutieră făceau cercetarea la fața locului, totul era împrejmuit cu banda galbenă pe care scrie `Poliția! Nu treceți!`. Un ghem de blană a intrat în perimetrul unde polițiștii făceau măsurătorile. Aceștia știau că dacă îl vor alunga, se va speria și va ajunge sub roțile mașinilor. Așa că… l-au adăpostit în mașina lor! Și, ulterior, l-au adoptat. Din ziua aceea, sediul Brigăzii Rutiere a devenit casa lui. Tot colectivul îl prețuiește, e cel care-i întâmpină în fiecare dimineață la muncă și are chiar și scaunul său, pe care nu se așază nimeni! De aceea i se spune Colonelu`. Colonelu` e talismanul norocos, pentru că, de 8 ani de zile, niciun șofer care a produs vreun accident rutier mortal în București și a fugit de la fața locului nu a rămas neprins.

Deci, aveți mare grijă! Colonelu` e mereu pe tură!”, spun poliţiştii de la Brigada Rutieră.

Iar la Biroul de Presă al Poliţiei Capitalei, tot o pisică este vedeta. Sirponeta sau Sirpi, pe scurt. Sunt deja opt ani de când a fost salvată de poliţişti şi îşi petrece viaţa în sediul instituţiei.

Am aflat cine-i şefa primăriei din Sectorul 6

De la Brigada Rutieră ne ducem în vizită la Primăria Sectorului 6. Aici o găsim pe Jessy. De fapt, ea este şefa acestui loc, ca orice pisică ce ştie că merită să aibă parte de tot ceea ce-i mai bun în viaţa asta. Şi-n următoarele opt. Până şi primarul de aici, Ciprian Ciucu, spune că Jessy e cea care ştie tot.

Ciprian Ciucu a găsit-o pe Jessy vara trecută. Era pe stradă, bolnavă, rănită şi flămândă. Cum acasă o avea pe Mira, o altă pisică adoptată de pe stradă, primarul a dus-o pe Jessy în sediul primăriei.

„Am dus-o mai întâi la veterinar, unde a fost deparazitată și a primit tratamentul necesar. Ulterior a fost și sterilizată. Acum e colega mea de birou. Participă la ședințe, inclusiv la cele de Consiliu Local, e numai ochi și urechi. Totuși, `sportul` ei preferat e să doarmă pe scaune. Odată ce s-a așezat pe un scaun, e imposibil să o mai dai jos, mai bine te așezi în altă parte”, povestește primarul Ciprian Ciucu, pentru antena3.ro.

Dacă la început era ușor timidă și nu părăsea biroul edilului, în scurt timp a început să exploreze întreaga instituție, de la demisol până la etajul trei.

“Nu este birou în care să nu fi intrat cu maxim tupeu și în care să nu fie primită regește. Așteaptă până se deschide ușa și se strecoară înăuntru. În uralele de bucurie ale tuturor, pășește tacticos, ușor plictisită, cu maximă siguranță de sine, ca un adevărat șef. Se așază unde îi place, uneori pe birouri, cu nasul în calculatoarele angajaților. Toți o iubesc și o răsfață”, spun colegii ei de primărie.

Totuși, pentru Jessy, „acasă” este biroul primului om care i-a arătat bunătate și care a adus-o în acest loc. Acolo are colțișorul ei, unde găsește mereu apă proaspătă, mâncare și o canapea unde își face somnul de frumusețe.

O zi obișnuită din viața pisicii de la primărie? Începe cu mâncare, plimbare pe holuri, somn, un mângâiat sub bărbie și iar somn. Nu e rău deloc! La schimb, Jessy oferă multe zâmbete, descrețește frunți și aduce scurte momente de liniște și bucurie celor care se intersectează cu ea, în zilele lor agitate, de muncă.

Nu se semnează nimic la Primăria Sectorului 1 fără ca Luna să ştie

Lăsăm Sectorul 6 în urmă şi ne ducem spre o altă primărie, cea a Sectorului 1. Aici o găsim pe Luna, care asistă la cele mai importante şedinţe cu primarul George Tuţă. Nimic nu poate fi semnat fără ca ea să ştie.

„A fost abandonată în zona aeroportului Otopeni şi a fost adoptată în urmă cu două luni. Acum locuieşte în cabinetul primarului. Pentru că preferă să stea mai mult pe birourile cu acte, e un bun companion al primarului mai ales seara, când sunt multe documente de semnat. Iar de săptămâna trecută, Luna a început să participe chiar şi la audienţe”, spun angajaţii Primăriei Sectorului 1.

Consiliul Judeţean Ilfov, locul în care poţi veni cu animalul de companie la birou

De la Primăria Sectorului 1 ne ducem spre Consiliul Judeţean Ilfov, instituţia cea mai pet friendly din ţară. Şi nu exagerez când spun asta: aici mai toată lumea vine cu animalele la birou, iar pisicile de pe stradă, când e frig, ştiu că se pot adăposti în clădire, fără ca nimeni să le facă vreun rău.

„Ce să zic? Când ai animale la birou, muncești cu mai mult drag, cu mai mult chef și te superi mai puțin. CJ Ilfov a fost prima instituție publică pet friendly din România. La început, mulți colegi au fost uimiți. Acum, e o normalitate.



Mulți colegi vin cu câinii lor la muncă. Avem câine pe aproape fiecare etaj. Și e real, oamenii chiar muncesc cu altă determinare, nu se mai grăbesc să plece acasă să scoată câinele.



Sunt și cetățeni care vin la sediul CJ să își rezolve problemele. Și vin cu câinii lor. E o formă de respect față de ei să aibă acces cu câinele. Când e frig, lăsăm ușa sediului deschisă, să intre pisicuțele de pe stradă. Pe strada sediului, mai sunt pisici de pe la case.

Avem și animale salvate, a căror casă e efectiv sediul CJ Ilfov. Steluța e la noi de 4 ani deja. Am salvat-o de pe stradă împreună cu MM Stoica. Am zis că-i găsim familie, dar nu a adoptat-o nimeni. Pentru că e bătrână și bolnavă. Acum, la birou, permanent, îi avem pe Willy și pe Steluța. Willy e un motan cu un singur ochi. Am avut la birou inclusiv miei, salvați de la exploatare”, povesteşte, cu mult entuziasm, Hilde Tudora, șefa Biroului pentru Protecția Animalelor din CJ Ilfov.

De la Ilfov ne îndreptăm spre redacţia noastră. Să ştiţi că şi Antena 3 CNN este un loc pet friendly.

Dovadă e faptul că, la ora scrierii acestui material, Lisa – căţeluşa mea în vârstă de nouă ani – doarme pe fotoliul ei preferat. Asta, după ce şi-a făcut turul de onoare pe la toţi colegii, ca să îi salute şi să aibă parte de mii de mângâieri. Şi de recompensele ei preferate.