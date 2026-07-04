Autoritățile din Australia le cer fanilor să respecte intimitatea lui Neil, o focă de o tonă care nu respectă nimic

În vârstă de cinci ani, mamiferul masiv, grăsan și zgomotos a ieșit în iunie din nou pe uscat. Sursa colaj foto: TikTok/Neil the Seal

Autoritățile australiene le cer fanilor să respecte intimitatea lui Neil, foca uriașă de o tonă care nu respectă aproape nimic şi lasă în urma sa o serie de pagube materiale. Desigur, asta când nu încurcă traficul, pentru că adoarme, uneori, chiar pe şosea, relatează NBC News. "Este lumea lui Neil, iar noi doar trăim în ea", a spus un localnic despre mamiferul care cântărește cât o mașină mică, iar pe contul său de TikTok are un număr de urmăritori dublu față de populația statului australian Tasmania.

La fel ca mulți alți "băieți" din partea locului, Neil, un elefant de mare, s-a întors pe porțiunea de coastă australiană unde s-a născut, în sudul Tasmaniei. Spre deosebire de ceilalți, el lasă în urmă faimă, admiratori și pagube materiale. Pe de altă parte, acest exemplar de focă-elefant care cântărește o tonă.

În vârstă de cinci ani, mamiferul masiv, grăsan și zgomotos a ieșit în iunie din nou pe uscat, în cadrul uneia dintre cele două vizite anuale pe care le face în stațiunile de pe litoral după lunile petrecute hrănindu-se în larg. În "călătoria" sa prin localități, Neil a îndoit semne de circulaţie, a distrus un panou de avertizare privind prezența focilor și a rupt un gard peste care a încercat să treacă, potrivit sursei citate.

În restul timpului, Neil se odihnește oriunde dorește, inclusiv în mijlocul drumului, blocând circulația și atrăgând zeci de curioși. Pe de altă parte, el are şi un loc preferat pentru dormit: lângă gardul unor localnici.

"Este lumea lui Neil, iar noi doar trăim în ea", a spus un localnic despre mamiferul care cântărește cât un autoturism de mici dimensiuni și are peste 1,4 milioane de urmăritori pe TikTok – de peste două ori populația statului australian Tasmania.

Jurnaliştii de la NBC News au mai scris că autoritățile spun însă că cea mai mare îngrijorare nu este comportamentul lui Neil, ci faptul că popularitatea lui i-ar putea determina pe oameni să se apropie prea mult de animal, punând în pericol atât siguranța lor, cât și pe cea a animanului marin.

Neil este singurul mascul din specia focă-elefant care a vizitat Tasmania în ultimii ani și a devenit o adevărată vedetă pe TikTok, unde are 1,5 milioane de urmăritori. Faima lui se datorează, în mare parte, comportamentului năzdrăvan: în timpul celei de-a 12-a vizite pe uscat infracțiunile sale au inclus "încăierarea" cu mașinile parcate și distrugând bariere montate pentru a-l ține departe de șosele.

Mulți internauți îl consideră un fel de erou nonconformist, însă specialiștii spun că aceste gesturi sunt firești pentru un mascul tânăr aflat în plină dezvoltare.

Masculii tineri de focă-elefant trebuie să exerseze luptele pentru dominanță, în care adulții se ridică și își lovesc piepturile unul de celălalt pentru a-și disputa dreptul la reproducere, a explicat Sophia Volzke, cercetătoare specializată în studiul focilor-elefant la Universitatea din Tasmania, din Hobart.