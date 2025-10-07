Câini, pisici, păsări și....o tarantulă au fost binecuvântate la Catedrala Națională din Washington. Tradiția are loc în toată lumea

Ziua Binecuvântării Animalelor este o ocazie de a celebra legătura emoțională și spirituală dintre oameni și animalele lor de companie. Foto: Getty Images/Profimedia Images/Washington Post

Creștini din toată lumea și-au dus în aceste zile animalele de companie și nu numai să fie binecuvântate de preoți. Cai, câini, pisici, iepuri, păsări, tarantule și șerpi...niciun animal nu este respins de la slujbele din bisericile catolice și anglicane cu ocazia praznicului Sfântului Francisc, protectorul animalelor. „Este una dintre slujbele cele mai pline de bucurie”, a explicat pastorul Rosemarie Logan Duncan de la Catedrala Națională din Washington, deoarece, spune ea, aduce comunitatea împreună, relatează Washington Post.

Tradiția de binecuvântare a animalelor este strâns legată de Sfântul Francisc de Assisi (Saint Francis of Assisi), un sfânt catolic din secolul al XIII-lea cunoscut pentru dragostea sa pentru toate ființele vii și natura.

› Vezi galeria foto ‹

Pomenirea Sfântului Francisc se face la data de 4 octombrie. În această zi (sau într-o duminică din jurul ei) se organizează slujbe speciale, procesiuni, și binecuvântarea animalelor domestice sau de fermă.

Ziua Binecuvântării Animalelor este o ocazie de a celebra legătura emoțională și spirituală dintre oameni și animalele lor de companie. De multe ori participanții vin în speranța protecției sau vindecării pentru animalele iubite. În plus, este și un moment pentru comunitate: la aceste slujbe vin și persoane care nu sunt religioase neapărat, dar care au ocazia să se întâlnească cu alți iubitori de animale și să schimbe povești.

Tradiția transmite și un mesaj despre respectul față de viață în toate formele ei, față de natură și creaturi, subliniind ideea că toate animalele (nu doar persoanele) sunt parte din creație.

O tradiție de zeci de ani la Catedrala Națională din Washington

La Catedrala Națională din Washington Ziua Binecuvântării Animalelor a început cu un...lătrat. A urmat rugăciunea și apoi sute de oameni, însoțiți de cele mai iubite animale ale lor, s-a așezat la coadă pentru a primi binecuvântarea, relatează Washington Post.

„Aceasta este una dintre cele mai vesele slujbe pe care le avem”, a spus pastorul Rosemarie Logan Duncan. Ea s-a alăturat catedralei în urmă cu aproape un deceniu și așteaptă cu nerăbdare această zi în fiecare an. „Nu este vorba doar despre oamenii care vin să se roage aici. Este o sărbătoare pentru întreaga comunitate.”

De zeci de ani, sute de oameni vin la catedrală în prima duminică din octombrie, aducând câini, pisici, iepuri, papagali și chiar șerpi pentru a primi o binecuvântare.

„Acum vreo patru ani, a fost un arici care era puțin agresiv. „A vrut să plece cu o bucată din mine, dar până la urmă totul a fost bine”, își amintește Duncan, râzând.

Duncan a binecuvântat ariciul și a scăpat nevătămată. Cel mai neobișnuit animal de companie pe care își amintește că l-a binecuvântat a fost un șobolan.

„Sunt obișnuită cu rozătoarele, hamsteri și porcușori de Guineea, dar șobolanul m-a luat puțin prin surprindere. Nu am nicio problemă cu reptilele — toate sunt creaturile lui Dumnezeu”, a spus ea.

Anul acesta nu au fost nici arici, nici șerpi, dar a fost prezentă o tarantulă, pe care un membru al clerului a binecuvântat-o...de la o distanță sigură.

Evenimentul a început cu o rugăciune și o lectură din Cartea Genezei, care le-a reamintit participanților că Dumnezeu a creat toate ființele vii. Apoi, preoții au mers printre oameni, stropind cu apă sfințită și rostind rugăciuni pentru fiecare animal.

Lee Pearson și-a adus câinele de 14 ani, Lucy.

„Are o boală de rinichi. Își păstrează puterea la vârsta ei, dar sper ca binecuvântarea să o ajute să lupte și să rămână sănătoasă”, a spus Pearson.

Pearson a adăugat că nu este o persoană foarte religioasă. „Dar poate Lucy este”, a glumit ea.

În fiecare an, Gene și Jessica Chun conduc 45 de minute din Elkridge, Maryland, pentru a-i aduce pe iepurii lor, Sky și Grace, la eveniment. Amândoi au șapte ani, iar Jessica atribuie sănătatea lor excelentă acestor „pelerinaje”. „Este un loc frumos și un eveniment minunat”, a spus Gene Chun.

Brittany Bansak și-a adus pisica, Finn, „pentru energie bună”. Are doi ani și este sănătos, dar stăpâna speră ca binecuvântarea să îi ofere protecție.

Erich Parker și-a adus câinele, Petunia, de cinci ani, pentru că „are nevoie de o binecuvântare”. Petunia și-a rupt un disc la coloană acum un an și a avut nevoie de operație. De atunci, merge ajutată de un cărucior pentru picioarele din spate. Deși este anxioasă, părea să se bucure de aerul curat și de îmbrățișările stăpânului ei.

Andrea Corell a venit cu Soren, un metis Corgi-Labrador de 12 ani. „A fost câinele tatălui meu”, a spus Corell. „După ce el a murit, a devenit câinele familiei.” Tatăl său menționase în testament că Soren trebuie să rămână în familie și să primească mereu recompense și mângâieri pe burtă.

O familie și-a luat rămas bun de la câinele lor

Masha Kalinina, împreună cu mama și tatăl ei vitreg, au stat pe treptele catedralei cu obrajii plini de lacrimi și o mică urnă cu cenușa câinelui lor. Ei participă la slujbele de aici în fiecare duminică și, timp de mulți ani, au adus-o pe Dulce pentru a fi binecuvântată. Dulce a murit de cancer în august, iar familia speră că binecuvântarea din acest an le va aduce un sentiment de împăcare.

„E greu să-ți iei rămas bun”, a spus Maya Ormsby, mama Mashăi. „Ne-a ajutat să trecem prin perioade grele.” În timpul pandemiei, Ormsby a spus că Dulce i-a oferit un scop, deoarece trebuia să o scoată zilnic la plimbare.

După ce urna cu cenușa lui Dulce au fost binecuvântate de pastor, familia a mers în Grădina Episcopului, un loc unde obișnuiau să o ducă adesea. Fiecare i-a citit o scrisoare și a presărat cenușa pe iarbă, lângă o bancă. Ormsby a spus că Dulce părea să știe că acea grădină este un loc sfânt. „Era mereu foarte liniștită aici, foarte respectuoasă”, a spus ea.