Cazul ciudat al femeii mușcate de lup într-o zonă comercială din Hamburg. Experții spun că animalul s-a rătăcit și a ajuns în oraș

1 minut de citit Publicat la 15:47 31 Mar 2026 Modificat la 15:47 31 Mar 2026

Un lup a mușcat o femeie într-un cartier comercial din Hamburg FOTO: Getty Images

Un lup a mușcat o femeie într-un cartier comercial din Hamburg, primul astfel de caz înregistrat de la revenirea speciei în Germania, în 1998.

Serviciul de pompieri a declarat că femeia în vârstă de 65 de ani a fost transportată la un spital din Hamburg după întâlnirea neobișnuită de luni seară, din apropierea gării Altona, la vest de centrul orașului, potrivit Euronews.

Femeia a suferit răni la nivelul feței, însă poliția nu a precizat unde a fost mușcată și nici nu a oferit explicații despre ce anume a declanșat atacul.

Mai târziu, în cursul serii de luni, polițiștii au localizat lupul la lacul Binnenalster din centrul Hamburgului, după ce au primit apeluri care semnalau prezența animalului acolo, au transmis autoritățile.

Mass-media locală a raportat că acesta a fost scos din apă cu un laț și transportat într-un țarc la periferia orașului.

Oficialii cred că lupul implicat este același exemplar observat în Blankenese, o suburbie a orașului, în weekend.

Experții spun că animalul este un lup tânăr care își caută propriul teritoriu și a ajuns accidental în oraș.

Guvernul regional din Hamburg a subliniat că, în general, lupii evită contactul cu oamenii și cu câinii, iar mediul urban neobișnuit ar fi fost foarte stresant pentru animal.

Agenția Federală pentru Conservarea Naturii din Germania a declarat că este prima dată când o persoană a fost atacată de un lup sălbatic de când aceste animale au reapărut în țară după o absență de 150 de ani, în urmă cu aproape 30 de ani, potrivit agenției de știri dpa.

Totuși, atacurile lupilor asupra animalelor domestice din Europa reprezintă de ani de zile o preocupare tot mai mare pentru fermieri. Anul trecut, Parlamentul European a votat pentru schimbarea statutului lupilor din „strict protejați” în „protejați”.

Lupii sunt acum prezenți în aproape toate țările UE, iar numărul lor a crescut de la 11.000 în 2012 la peste 20.000 în 2023. Italia, Bulgaria, România și Spania au populații de peste 2.000.

Săptămâna trecută, parlamentul german a aprobat definitiv o legislație care face mai ușoară împușcarea lupilor care ucid sau rănesc animale domestice.