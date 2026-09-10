Din 1960, turturelele din UK și-au pierdut 98% din populație. În 2026, 30 de păsări au fost eliberate, iar una a început să depună ouă

Turturea - Streptopelia turtur. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor, o pasăre asociată dintotdeauna cu iubirea, devotamentul și Crăciunul oferă în tăcere Marii Britanii un motiv de speranță. Turtureaua (Streptopelia turtur), odinioară o apariție familiară în zonele rurale, a suferit un declin dramatic în ultimele șase decenii. Acum, un proiect de conservare desfășurat în Hampshire arată primele semne că această specie ar putea avea o șansă de revenire.

Un raport recent al BBC arată că, până în 2023, populația de turturele din Marea Britanie scăzuse la doar 2% din nivelul maxim înregistrat la sfârșitul anilor ’60. Specia este singura turturea migratoare din Europa și a devenit pasărea cu cea mai rapidă scădere a populației din Regatul Unit, adaugă raportul.

30 de păsări au fost eliberate

În primăvara anului 2026, Autoritatea Parcului Național al țării a eliberat 30 de turturele într-o locație din Hampshire care nu a fost dezvăluită. Inițiativa a fost concepută pentru a consolida populația aflată în declin și pentru a oferi speciei o șansă mai bună de a se stabili în această regiune.

Efortul produce deja o evoluție încurajatoare. Parcul Național South Downs a anunțat că cel puțin una dintre femelele eliberate s-a întors într-un țarc și a depus ouă, potrivit raportului.

Pentru specialiștii în conservare, descoperirea reprezintă un prim indiciu important că păsările se adaptează cu succes. Dacă turturelele eliberate vor continua să se dezvolte bine, este de așteptat ca acestea să pornească într-o călătorie extraordinară de aproximativ 3.000 de mile până în Africa subsahariană, unde vor petrece iarna, înainte de a reveni în Marea Britanie primăvara.

Crearea unui habitat pentru turturele

Eliberarea păsărilor reprezintă doar o parte a unui amplu program de conservare. Parcul Național South Downs, fermieri, proprietari de terenuri, voluntari și grupuri de conservare lucrează împreună pentru a îmbunătăți habitatul disponibil pentru turturele.

Raportul precizează că în parc și în zonele rurale din împrejurimi au fost create noi iazuri și suprafețe cu vegetație arbustivă. De asemenea, au fost încurajate plantele care asigură hrană pentru păsări, în timp ce marginile pădurilor, gardurile vii și terenurile agricole sunt administrate astfel încât să creeze condițiile de care turturelele au nevoie.

Aceste schimbări sunt deosebit de importante deoarece specia depinde de o combinație de terenuri agricole, zone cu arbuști, garduri vii și habitate forestiere, adesea în apropierea unor iazuri.

Dincolo de cele 30 de păsări

Conservatorii sunt prudenți, dar optimiști, și știu că refacerea populației va necesita timp. Proiectul actual nu se bazează exclusiv pe cele 30 de păsări eliberate în 2026. Alte 100 de turturele urmează să fie eliberate în primăvara anului 2027.

Între timp, membrii publicului îi ajută pe specialiști să urmărească păsările eliberate, raportând observațiile lor. Aceste informații le permit cercetătorilor să monitorizeze deplasările păsărilor și să înțeleagă mai bine modul în care acestea se adaptează la noul lor mediu.

Descoperirea ouălor este deosebit de încurajatoare, deoarece reproducerea cu succes ar putea contribui la formarea unei populații capabile să se mențină singură.

O poveste de Crăciun cu un final diferit

De generații întregi, turturelele au fost imortalizate prin apariția lor în „The 12 Days of Christmas”. Povestea lor din viața reală a fost însă mult mai puțin veselă, fiind marcată de decenii de declin al populației.

Primele ouă depuse de o pasăre eliberată în Hampshire oferă o mică, dar semnificativă schimbare în această poveste. Cu habitate îmbunătățite, monitorizare continuă și mai multe păsări care se vor alătura programului, conservatorii speră că turtureaua va putea deveni din nou o prezență familiară în zonele rurale ale Marii Britanii.

Pentru o specie care a ajuns atât de aproape de dispariție, chiar și un singur cuib poate reprezenta începutul unui fenomen mult mai important.