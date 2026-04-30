Fani din toată lumea urmăresc live drumul lui Timmy spre „casă” sperând că va trăi. Balena e pe moarte, după ce a eșuat acum două luni

Timmy Hope, balena eșuată lângă coasta Germaniei, 28 aprilie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

O poveste de salvare a unui animal care a captivat cititori din întreaga lume ar putea fi pe punctul de a avea un final fericit. O barjă care transportă o balenă cu cocoașă rămasă blocată în ape puțin adânci lângă Germania încă din luna martie și-a început călătoria spre Marea Nordului, aflată la sute de kilometri distanță. Fani din toată lumea urmăresc drumul său spre casă, sperând că animalul bolnav va supraviețui.

Dacă totul decurge bine, balena își va găsi în cele din urmă drumul înapoi spre Oceanul Atlantic.

Balena cu cocoașă, numită afectuos Timmy Hope de presa germană, a stat blocată în apele puțin adânci ale Mării Baltice din 3 martie.

În timpul mai multor încercări de salvare, a devenit clar că Timmy era într-o stare de sănătate precară, unii activiști cerând să fie lăsat să moară în liniște, potrivit Euronews.

Oamenii de știință nu sunt siguri dacă balena va supraviețui drumului

Eforturile de a-l ghida înapoi spre ape mai adânci au fost finanțate din bani publici, până când doi antreprenori germani au intervenit cu fonduri pentru a susține operațiunea de salvare.

„Nici nu pot spune cât de fericită sunt”, a declarat Karin Walter-Mommert, unul dintre milionarii care finanțează salvarea, pentru ziarul Bild. „Se putea vedea că balena lupta și voia să trăiască. Să știi că acum este pe barjă este pur și simplu minunat și arată că lupta pentru Timmy a meritat.”

Acum, Timmy se află pe o barjă inundată, într-o călătorie spre Marea Nordului care va dura trei zile. Oamenii de știință nu sunt siguri dacă balena va supraviețui drumului. Unii cred că balena a căutat în mod special ape puțin adânci pentru că era slăbită și avea nevoie de odihnă. Veterinarii inițiativei private consideră însă că animalul este apt pentru transport.

Cum poate fi urmărită călătoria lui Timmy în timp real

Un remorcher numit Robin Hood a început să tragă barja cu balena în Marea Baltică marți seara.

Miercuri dimineață, nava Fortuna B a preluat operațiunea și în prezent navighează în jurul insulei Fehmarn din nordul Germaniei, aproape de apele daneze.

Poziția remorcherului poate fi urmărită în timp real pe Vesselfinder.com.

Convoiul trebuie să parcurgă aproximativ 400 de kilometri până la Marea Nordului. Călătoria va dura mai multe zile.

Se așteaptă ca barja să ocolească vârful nordic al Danemarcei, prin strâmtoarea Skagerrak, către Marea Nordului.

Eforturile de salvare au fost transmise live în întreaga lume

Timmy a eșuat pe o bancă de nisip lângă orașul german Lübeck, departe de habitatul său natural din Oceanul Atlantic. Starea de sănătate a mamiferului s-a deteriorat pe măsură ce a rămas blocat în mod repetat în ape puțin adânci, iar încercările eșuate de a-l ghida înapoi spre marea adâncă au fost transmise live în întreaga lume.

Mai multe încercări inițiale de eliberare a mamiferului marin au fost făcute, inclusiv prin săparea de canale prin care să poată înota, însă toate au eșuat.

La începutul lunii aprilie, autoritățile au renunțat la animal, declarând că nu mai poate fi salvat.

Acest lucru a provocat însă un val de proteste, iar autoritățile au fost convinse să permită antreprenorilor să vină cu un plan de salvare.

O dezbatere aprinsă despre ce este mai bine pentru balenă

Till Backhaus, ministrul mediului din landul federal Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde balena fusese blocată, a declarat marți că era „pe punctul de a sări în apă pentru a ajuta balena să parcurgă ultimii câțiva metri”.

Ministrul a dat undă verde ultimei încercări de salvare, propusă de o inițiativă privată, în ciuda unor avertismente din partea comunității științifice că ar putea fi prea mult pentru balenă.

Dezbaterea privind dacă cea mai bună soluție este să fie lăsată să moară în liniște sau să se continue încercările de a o ajuta să se întoarcă în Oceanul Atlantic durează de săptămâni întregi. Activiștii au organizat proteste pe plaja din Wismar, cerând eliberarea animalului, în timp ce alții au susținut noi idei privind transportul balenei spre ocean.

Însă Thilo Maack, biolog marin la Greenpeace, a declarat anterior pentru Associated Press că eforturile de salvare au cauzat animalului un stres sever.

„Cred că balena va muri foarte curând acum. Și aș vrea să ridic și întrebarea: ce este de fapt atât de rău în asta?”, a spus el. „Da, animalele trăiesc, animalele mor. Acest animal este într-adevăr foarte, foarte, foarte bolnav. Și a decis să caute odihnă.”