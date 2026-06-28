Girafa Gracie a hoinărit două săptămâni prin Texas. A fost mobilizare generală pentru găsirea ei, inclusiv cu drone și elicoptere

O girafă care a fugit de la o fermă privată de animale exotice dintr-o zonă rurală a statului Texas și a fost căutată timp de aproape două săptămâni. FOTO: Captură Facebook Sheriff Nathan T. Johnson

O girafă care a fugit de la o fermă privată de animale exotice dintr-o zonă rurală a statului Texas și a fost căutată timp de aproape două săptămâni a fost găsită în siguranță vineri, la doar câțiva kilometri de locul de unde plecase, au anunțat autoritățile.

Girafa a fost localizată după o căutare aeriană, a transmis Nathan Johnson, șeriful comitatului Real, într-o postare pe Facebook în care a anunțat succesul operațiunii de căutare.

Postarea lui Johnson a pus capăt unei povești începute pe 12 iunie, când Gracie a ieșit din țarcul ei de la Cedar Hollow Ranch, în Leakey, un oraș cu aproximativ 700 de locuitori, aflat la două ore de mers cu mașina la vest de San Antonio.

Vestea că o girafă a reușit cumva să dispară în regiunea colinară din Texas s-a răspândit rapid pe internet. Biroul șerifului a cerut public sprijinul localnicilor pentru găsirea lui Gracie și a publicat inclusiv detalii despre trăsăturile ei distinctive, pentru ca oamenii să nu o confunde cu alte animale din zonă.

Vick Jones, administratorul Cedar Hollow Ranch, a oferit o recompensă de 5.000 de dolari pentru informații care ar fi putut duce la găsirea girafei. De asemenea, el a angajat elicoptere și drone pentru a sprijini căutările, a relatat KENS, afiliata CBS News din San Antonio.

Speranțele echipelor de căutare au crescut marți seară, când site-ul postului WOAI a publicat o știre potrivit căreia Gracie fusese găsită în siguranță. Ulterior însă, Johnson a precizat că informația era greșită. „Girafa nu a fost localizată”, a spus șeriful. „Este încă în libertate.”

Postul local a revenit asupra știrii eronate, precizând că informația inițială „nu a putut fi confirmată”. Johnson a pus confuzia privind locul în care s-ar fi aflat Gracie pe seama dezinformării răspândite de „idioți în pijamale care nu au altceva de făcut”.

Vineri dimineață, Johnson a informat că Gracie a fost găsită.

Girafa se afla la 6,4 kilometri, la sud de Cedar Hollow Ranch, a spus Johnson, care a publicat și imagini aeriene cu Gracie aflată printre câțiva arbuști, într-o zonă cu vegetație rară.