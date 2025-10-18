Imagini cu singura lebădă cu gât negru din România. Poate fi admirată pe râul Olt, în Râmnicu Vâlcea

Lebăda cu gât negru trăiește în mlaștini de apă dulce, în lacuri de mică adâncime, în lagune şi râuri lente. Sursa foto: Agerpres

O lebădă cu gât negru, specie originară din America de Sud, și-a găsit de câțiva ani casă pe râul Olt în municipiul Râmnicu Vâlcea – o prezență pe cât de agreabilă, pe atât de inedită, cel puțin din datele de până acum fiind singurul exemplar care trăiește în sălbăticie în România, au precizat reprezentanții Agenției județene pentru Protecția Mediului (APM), potrivit Agerpres. Imaginile cu exemplarul unic în ţara noastră i-a cucerit pe mulţi români.

Pasărea, un mascul adult, se află încă din octombrie 2023 în monitorizarea celor de la Serviciul Județean pentru Ariile Naturale Protejate și cel mai probabil a ajuns în zonă întâmplător, de la vreo grădină zoologică sau de la vreun colecționar de păsări.

"Singura lebădă cu gât negru din România care trăiește în sălbăticie poate fi admirată doar la Râmnicu Vâlcea! Plutește grațioasă printre grindurile pline de stuf din lacul de acumulare format în spatele barajului Râureni, ultima oară fiind văzută la începutul lunii octombrie în dreptul Grădinii Zoologice din Ostroveni…" este mesajul scris recent la o postare pe Facebook, făcută pe grupul "Se Întâmplă în Vâlcea".

› Vezi galeria foto ‹

"Lebăda cu gât negru este rezidentă în mare parte arealului său de răspândire, dar unele populații din cele mai sudice sunt migratoare. Specia nu migrează către alte continente.

În Europa apariția speciei în habitate naturale se datorează exclusiv evadării acestora din crescătoriile colecționarilor de avifaună sau din volierele și iazurile grădinilor zoologice, adeseori exemplarele fiind deosebit de prietenoase față de oameni, ceea ce le expune riscurilor de a fi hrănite necorespunzător cu produse de panificație (pâine, pufuleți etc) care le afectează sistemul digestiv și le deformează aripile făcându-le inapte de zbor, sau, în cazuri și mai dure, devin victimele oamenilor necivilizați, câinilor vagabonzi sau animalelor sălbatice (vulpi, șacali, jderi etc.)", au precizat pentru Agerpres reprezentanții APM Vâlcea, instituție care a preluat de curând și serviciul județean pentru Ariile Naturale Protejate.

Pe numele său științific Cygnus melancoryphus, din subfamilia Anserinae, lebăda cu gât negru este cea mai mare pasăre de apă originară din America de Sud. În timpul primăverii și verii se reproduce în Chile, Paraguay, sudul Boliviei, Argentina, Uruguay și Insulele Falkland. În acest sezon, unii indivizi ajung în Canalul Beagle, la sud de Isla Grande din Țara de Foc și în arhipelagul Juan Fernández din Chile.

Iarna, lebăda cu gât negru migrează spre nord, efective mai mari fiind întâlnite în Paraguay, sudul Boliviei și în Rio Grande do Sul, Santa Catarina și Paraná din Brasilia. Este un rezident pe tot parcursul anului în Insulele Falkland, însă indivizi răzleți au fost găsiți pe Insula Juan Fernández, Insulele Orkney de Sud, Insulele Shetland de Sud și Peninsula Antarctică.

De obicei, trăiește în mlaștini de apă dulce, în lacuri de mică adâncime, în lagune, estuare și în locurile de coastă adăpostite, pe râuri lente, unde găsește din abundență hrană – rădăcini, tuberculi, tulpini și frunze ale plantelor acvatice, precum și moluște, peștișori foarte mici, broaște și viermi.

Lebăda cu gât negru nu este însă sigura apariție inedită în apele Oltului la Râmnicu Vâlcea, de două săptămâni fiind semnalată și prezența unei lebede negre, recomandarea reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea pentru populație fiind să dea dovadă de un comportament responsabil față de aceste două prezențe agreabile și deosebite.

"Îi rugăm pe toți cei care le observă să nu le hrănească cu pâine și să nu le ademenească să iasă pe uscat. În apă sunt la adăpost de prădători și își găsesc hrana naturală din belșug! În situația în care observați la anumite persoane un comportament neadecvat care atentează la siguranța acestor lebede, luați imediat atitudine sau dacă sesizați o stare de pericol iminent, semnalați autorităților responsabile", au mai transmis reprezentanții APM Vâlcea.