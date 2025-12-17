Un bărbat a scris un bilet emoţionant vecinului său care are o pisică destul de "gălăgioasă". Poza cu mesajul a devenit virală

Cel care a publicat biletul este chiar vecinul proprietarului pisicii. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mesajul emoționant al unui bărbat despre felina "gălăgioasă" a vecinului său a impresionat numeroşi internauţi, după ce a fost făcut public pe o reţea socială, a relatat Daily Express. Pe bilet, individul a scris că sunetele provocate de paşii pisicii vecinului său îi aduc bucurie în fiecare zi.

Unii dintre oamenii care locuiesc la bloc pot trăi uneori experiențe de coșmar. Asta pentru că pot exista vecini care fie redecorează casa frecvent, fie ascultă muzică la un volum ridicat, fie, pur și simplu, fac zgomote în timpul unor activități casnice. Deși mulți preferă să nu atragă atenția celui care deranjează, în cele din urmă, cedează și îi spun acestuia în față sau îl reclamă la poliție.

Din fericire, proprietarul unei pisici a avut parte de o experienţă foarte frumoasă, potrivit sursei citate. Recent, el s-a mutat într-un nou bloc, iar într-una dintre zile, el primit pe social media un bilet emoţionant de la vecinul care locuieşte sub apartamentul său. Şi asta pentru că, bărbatul din urmă a postat pe o reţea socială o poză cu mesajul pe care l-a scris de mână pe o foaie ruptă dintr-o agendă.

Potrivit Daily Express, vecinul tânărului a scris: "Trebuie să te informez despre pisica ta. El sau ea aleargă mult. Eu pot auzi tropăitul picioarelor sale pe tavanul meu. Este foarte drăguță și îmi aduce multă bucurie când o aud. Spune-i să continue. (...)".

Toţi cei care au citit biletul despre pisica acestuia au fost plăcut surprinşi, iar imaginea a devenit virală. Totdată, postarea a strâns foarte multe comentarii în care unii l-au lăudat pentru gestul său, iar alţii şi-au împărtăşit propriile poveşti.

"Am avut trei câini irlandezi care făceau dans irlandez (sau câini care credeau că pot face Riverdance) care au locuit deasupra mea timp de un an. Atât de zgomotoși! Ei se alergau unul pe altul toată ziua. Totuși, eu nu m-am plâns niciodată. M-am obișnuit atât de mult, încât, am reușit să nu mai acord atenție zgomotului, iar pentru mine a devenit ca un sunet de fundal", a scris un internaut.