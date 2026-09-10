În 1865, coloniștii au lăsat iepuri pe o insulă ca hrană pentru naufragiați. În 127 de ani, animalele izolate s-au transformat complet

3 minute de citit Publicat la 13:12 10 Sep 2026 Modificat la 13:12 10 Sep 2026

În octombrie 1865, iepuri au fost eliberați intenționat pe îndepărtata insulă Enderby din Noua Zeelandă, pentru a reprezenta o posibilă sursă de hrană pentru oamenii care ar fi putut naufragia în insulele Auckland, aflate în zona subantarctică. Animalele au fost aduse din Australia și eliberate cu speranța că acolo se va forma o populație capabilă să se înmulțească. În cele din urmă, iepurii au supraviețuit pe insulă timp de 127 de ani. În tot acest timp, după ce au fost izolați de populațiile de iepuri de pe continent, au dezvoltat și caracteristici distincte.

Insula Enderby este cea mai nordică insulă a grupului Auckland și le-a oferit animalelor domestice un mediu neobișnuit de dur. Specia a reușit să supraviețuiască în condiții reci, umede și cu vânt puternic, fără o administrare regulată din partea oamenilor.

Enciclopedia neozeelandeză Te Ara, folosind materiale furnizate de Departamentul pentru Conservare, a precizat că iepurii proveneau probabil din iepuri britanici de culoare gri-argintie și că, de-a lungul celor 127 de ani, au evoluat într-o populație distinctă, cu blană gri-argintie și un strat inferior de culoare albastru-ardezie închis.

Din cauza izolării, generațiile succesive au ajuns să arate suficient de diferit față de iepurii sălbatici obișnuiți întâlniți pe continent.

Iepurii de Enderby sunt, de obicei, animale de dimensiuni moderate, cu o greutate de aproximativ 2 kilograme. Cei mai mulți aveau un aspect izbitor, gri-argintiu. Capul, urechile și coada erau de o culoare mai închisă, uneori aproape neagră.

O populație rară s-a transformat într-o problemă ecologică

Izolarea care a contribuit la transformarea iepurilor într-o populație interesantă din punct de vedere științific și genetic i-a făcut, de asemenea, parte dintr-o problemă tot mai mare de conservare.

Până la sfârșitul secolului XX, autoritățile din Noua Zeelandă încercau să elimine mamiferele introduse în insulele Auckland, din cauza efectelor acestora asupra vegetației și faunei sălbatice native.

Iepurii de Enderby s-au trezit astfel prinși între două priorități de conservare aflate în conflict: păstrarea unei populații distincte din punct de vedere genetic și refacerea unui ecosistem din care urmau să fie eliminate speciile introduse.

Un raport al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) din 1995 a detaliat modul în care sistemele extinse de vizuini săpate de iepuri erau considerate o amenințare pentru leii de mare ai lui Hooker, deoarece vizuinile puteau să prindă și să sufoce puii.

Raportul a arătat că, în cele din urmă, în 1993 a fost desfășurată o operațiune de eradicare, folosindu-se momeli otrăvite, urmate de vânătoare timp de mai multe luni.

Această dilemă de conservare a fost creată de valoarea genetică a iepurilor și de faptul că nu mai era cunoscută nicio altă populație sălbatică de acest tip.

Până în 1991, estimările sugerau că pe insulă mai existau mii de iepuri, iar o analiză ulterioară a programului de eradicare a estimat că, la momentul respectiv, populația era de aproximativ 5.000-6.000 de animale.

Departamentul pentru Conservare efectuase deja teste cu momeli otrăvite în 1991 și 1992, înainte de a decide să treacă la eradicare, ca parte a programului de eliminare a speciilor introduse de pe insulă.

Programul de eradicare nu a permis însă ca această populație distinctă să dispară complet.

Departamentul pentru Conservare a colaborat cu Rare Breeds Conservation Society of New Zealand înainte de începerea eradicării, pentru a captura un grup reprezentativ de iepuri.

În septembrie 1992, au fost capturați 50 de iepuri, dintre care 49 au supraviețuit transferului pe continent. Ulterior, aceste animale au devenit baza unei populații gestionate prin programe de reproducere.

Salvarea înainte de eradicarea completă

În anul următor, iepurii rămași pe insula Enderby au fost eradicați.

Operațiunea a făcut parte dintr-un efort mai amplu de restaurare a insulelor Auckland, prin eliminarea mamiferelor introduse.

Potrivit documentelor guvernamentale, operațiunea de eradicare s-a desfășurat din februarie până în mai 1993, iar monitorizarea ulterioară, finalizată în februarie 1994, nu a găsit dovezi că pe insulă sau în apropiata insulă Rose mai existau iepuri.

Capturarea iepurilor în 1992 a însemnat, prin urmare, că restaurarea ecologică a insulei Enderby nu a dus neapărat la dispariția completă a acestei populații neobișnuite.

New Zealand Journal of Ecology notează că grupuri de reproducere care reprezintă iepurii de Enderby sunt încă menținute în Noua Zeelandă. Cu toate acestea, numărul lor a rămas sub nivelul considerat necesar pentru a garanta supraviețuirea pe termen lung a rasei.

Astăzi, iepurii de pe insula Enderby supraviețuiesc pe continent, în locul mediului insular aspru care, odinioară, i-a izolat și le-a păstrat moștenirea genetică distinctă.

De mai bine de 30 de ani, programele dedicate de reproducere au avut un rol important în menținerea populației.