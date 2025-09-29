„Kārearea” este Pasărea Anului în Noua Zeelandă. Imagini spectaculoase cu șoimul care poate atinge 230 de km/h în picaj



Șoimul din Noua Zeelandă a fost desemnat câștigătorul competiției anuale „Pasărea Anului”, ajunsă la cea de-a 20-a ediție. Votul a fost unul strâns, acest vânător de mare viteză obținând primul loc cu 21% din sufragii, relatează BBC. Cunoscut sub numele său maori „kārearea”, șoimul poate atinge 200 km/h în picaj, ceea ce îl face extrem de priceput la vânătoare în pădurile dese din Noua Zeelandă. Totuși, specia este considerată vulnerabilă.

Un adevărat acrobat al aerului, șoimul din Noua Zeelandă a fost imortalizat și pe bacnota de 20 de dolari a națiunii. Pasărea este însă sub amenințare, în toată țara mai existând doar între 5.000 și 8.000 de exemplare.

Anul acesta marchează cea de-a 20-a ediție a competiției intens disputate, menită să atragă atenția asupra numeroaselor specii native aflate în pericol.

Fiecare dintre cele 73 de păsări aflate în concurs a avut câte un „manager de campanie” voluntar, care a încercat să atragă voturi prin meme-uri, clipuri video și afișe desenate de mână.

„În spatele meme-urilor și al agitației se află un mesaj serios. Topul de 10 păsări (manu) din acest an reflectă exact statisticile – 80% dintre ele sunt sub amenințare”, a declarat Nicola Toki, director executiv al organizației de conservare Forest & Bird, cea care a organizat votul.

Toki a adăugat că doi dintre concurenții de anul acesta – kākāpō și karure black robin – sunt sub amenințare „critică la nivel național”, fiecare având mai puțin de 300 de exemplare rămase.

„Distrugerea habitatului, schimbările climatice și prădătorii introduși continuă să împingă multe specii spre extincție. Însă conștientizarea publicului poate fi o forță puternică”, a mai spus ea.

Competiția din acest an a înregistrat un număr record de peste 75.000 de votanți.

Ca parte a campaniei electorale, păsările au participat și la o dezbatere, unde managerii lor de campanie au prezentat motivele pentru care publicul ar trebui să le voteze.

Pe lângă câștigarea titlului anual, kārearea va deveni și subiectul unei noi waiata [cântec în limba maori], care va fi lansată publicului.

Cele mai multe voturi după șoim au fost obținute de kea (12.506 voturi) și de kakaruia sau black robin (11.726 voturi). Black robin a fost foarte aproape să câștige anul trecut, dar a fost învins de un pinguin timid cu ochi galbeni numit hoiho.

În competiție s-a aflat și kākāpō, cel mai „gras” papagal din lume, care a câștigat de două ori titlul „Pasărea Anului” și a trebuit să fie scos din concurs în 2022 pentru a le oferi și altor păsări o șansă la victorie.

Alte păsări care s-au descurcat bine în ediția din acest an, dar nu au câștigat niciodată, sunt takahē – considerată odinioară dispărută, dar readusă de la limita extincției – și enigmaticul ruru sau morepork, un tip de bufniță mică.

Pe lângă votul pentru pasărea preferată, iubitorii de natură au putut participa anul acesta și la o variantă a jocului de cuvinte online Wordle – numită, desigur, Birdle.

Noua Zeelandă nu este singura țară care organizează o competiție pentru a-și celebra avifauna locală. Australia derulează propria competiție „Pasărea Anului”, care se desfășoară pe tot parcursul lunii octombrie.