Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește deja 120 de kilograme

Lupii preistorici, cunoscuți ca „Dire wolf” erau prădători care trăiau în America de Nord alături de tigri cu dinții sabie și mastodonți.. Foto: Colossal Bioscience

Romulus și Remus, doi lupi preistorici masculi născuți prin inginerie genetică de compania Colossal Biosciences, au împlinit un an de viață. Cei doi fac parte din prima specie readusă la viață după ce a dispărut acum 13.000 de ani. Compania din Dallas a anunțat în aprilie 2025 că două litere separate de lupi dire s-au născut: Romulus și Remus, în octombrie 2024, și o femelă, Khaleesi, în ianuarie 2025, numită după personajul din „Jocurile Tronului”, potrivit informațiilor USA Today Pets.

„Am putut urmări creșterea lor fizică, emoțională și socială ceva ce nimeni nu a mai văzut în ultimele 12.500 de ani”, a declarat Matt James, chief animal officer la Colossal, prezent la nașterea lor. „Remus este curajos și îndrăzneț, în timp ce Romulus este curios, prudent și încrezător", a mai adăugat James.

Lupii preistorici, cunoscuți ca „Dire wolf” erau prădători care trăiau în America de Nord alături de tigri cu dinții sabie și mastodonți, înainte de a dispărea acum circa 13.000 de ani. Cercetătorii de la Colossal au folosit un ADN recuperat dintr-un craniu vechi de 72.000 de ani și un dinte de 13.000 de ani pentru a recrea genomul lupului dire. Acesta a fost apoi folosit pentru a modifica genomul lupului cenușiu şi au trăsături specifice dire wolf-ului, iar ouăle fertilizate au fost implantate și purtate de mame surogat canide. Deși lupii preistorici nu sunt 100% identici cu strămoșii lor, Colossal afirmă că reprezintă cea mai apropiată replică.

Romulus și Remus cântăresc între 115 și 120 de kilograme, iar Colossal estimează că vor ajunge să gântărească între 130 și 140 de kilograme. Ei au fost introduși surori lor, Khaleesi, în această vară, ceea ce a reprezentat „o oportunitate extraordinară de socializare”, conform declaraţiei CEO-ului Ben Lamm. Lupii își dezvoltă instinctele de vânătoare și au început să prindă animale în rezervație, inclusiv un iepure. Aceștia stabilesc o ierarhie socială clară, Remus fiind liderul, iar Romulus și Khaleesi urmându-l și cer confirmări. Totuși, cei trei încă concurează pentru hrană.

Pentru aniversare, lupii au primit un tort special de la Mishka Luxury Dog Boutique din San Francisco, realizat din pateu de vită, supă, ficat și alte ingrediente organice. De asemenea, le-a fost dedicat un videoclip cu melodia „Happy Birthday Dire Wolf”, creată de Stan Bush și Lenny Macaluso.

În prezent, lupii mănâncă mai mult de cinci kilograme de carne zilnic, inclusiv carne măcinată, bucăți mari de prăzi precum cerbi, vite sau iepuri, dar și organe deshidratate. Khaleesi consumă cantități mai mici. Lupii mai au ocazia să vâneze rozătoare în rezervația de peste 2.000 de acri unde trăiesc.

Rezervația este certificată de American Humane Society și înregistrată la Departamentul Agriculturii al SUA. Lupii sunt supravegheați cu camere live, drone și personal de securitate. Echipa de îngrijire include zece membri full-time, iar rezervația are adăposturi naturale, clinică veterinară și adăpost pentru furtuni.

„Ne surprind în fiecare zi prin creșterea rapidă și adaptabilitatea lor. Chiar dacă nu au fost crescuți de o mamă lup sălbatică, capacitatea lor de a se adapta la viața sălbatică și de a vâna a fost una dintre cele mai fericite descoperiri”, a spus Matt James.

Colossal Biosciences plănuiește să creeze un stol de până la opt lupi dire, lucrând împreună cu experți pentru a extinde pachetul la momentul potrivit.