Macacii din Gibraltar au stomacul deranjat de la chipsurile și ciocolata primite de la turiști și mănâncă pământ pe post de medicament

Maimuțele din Gibraltar mănâncă pământ „pentru a evita deranjamentele stomacale cauzate de mâncarea nesănătoasă a turiștilor” FOTO: Getty Images

Macacii din Gibraltar au dezvoltat un comportament neobișnuit și mănâncă pământ pentru a-și proteja sistemul digestiv de efectele alimentelor nesănătoase primite de la turiști, arată un nou studiu.

Cercetătorii au observat acest fenomen, cunoscut drept geofagie, în timpul monitorizării mai multor grupuri de maimuțe din teritoriu. Potrivit datelor colectate între vara anului 2022 și primăvara lui 2024, exemplarele care interacționează frecvent cu vizitatorii sunt și cele care consumă cele mai mari cantități de sol, în special în sezonul turistic, potrivit The Guardian.

În Gibraltar trăiesc aproximativ 230 de macaci, organizați în opt grupuri. Deși autoritățile locale le asigură o dietă echilibrată, turiștii le oferă frecvent alimente procesate, de la chipsuri și ciocolată până la băuturi carbogazoase și înghețată. Aproape 20% din hrana consumată de animale provine din astfel de surse, arată studiul.

Oamenii de știință nu pot afirma cu certitudine motivul pentru care maimuțele mănâncă pământ, însă ipoteza principală este că acest comportament are un rol protector asupra digestiei. Solul ar putea contribui la refacerea microbiomului intestinal, afectat de alimentele bogate în grăsimi, zahăr și sare.

„Există indicii că bacteriile și mineralele din sol ajută la restabilirea echilibrului digestiv”, explică Sylvain Lemoine, cercetător la Universitatea Cambridge.

Datele arată și o corelație clară: macacii din zonele cele mai frecventate de turiști consumă atât mai multă hrană nesănătoasă, cât și mai mult pământ. În schimb, grupurile izolate de vizitatori nu au fost observate cu acest comportament.

În total, cercetătorii au înregistrat 44 de indivizi care au consumat pământ în 46 de cazuri distincte. În unele situații, acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după ce maimuțele au fost hrănite cu produse precum înghețată sau pâine. Pe timpul iernii, când numărul turiștilor scade, consumul de astfel de alimente - și implicit de sol - se reduce semnificativ.

Studiul mai arată că obiceiul este învățat social, diferitele grupuri preferând tipuri diferite de sol. Majoritatea macacilor consumă argilă roșie (terra rossa), însă unele grupuri aleg sol contaminat de pe marginea drumurilor.

Specialiștii avertizează că atât alimentația oferită de turiști, cât și solul ingerat pot prezenta riscuri pentru sănătatea animalelor, mai ales în zonele cu trafic intens, unde există posibilitatea contaminării cu poluanți.

Deși vizitatorilor li se recomandă să nu hrănească maimuțele, regula este frecvent ignorată. Cercetătorii subliniază că reducerea interacțiunii directe și a hrănirii cu alimente umane rămâne cea mai eficientă măsură pentru protejarea acestor primate.