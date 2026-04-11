Mii de pești au sfidat gravitația și au „escaladat” o cascadă înaltă de 15 metri

Mii de exemplare dintr-o specie de pește de mici dimensiuni au fost observate în timp ce sfidau gravitația și „escaladau” o cascadă înaltă de 15 metri din Republica Democratică Congo. Micile viețuitoare acvatice au nevoie și de zece ore pentru a finaliza urcuşul lent şi solicitant până în vârf, relatează Agerpres.

Comportamentul neobișnuit ilustrează modalitățile surprinzătoare şi ingenioase prin care animalele se pot adapta la mediile extreme, transmite Reuters.



Cercetătorii au documentat modul în care această specie de peşte, Parakneria thysi, din familia Kneriidae, îşi croieşte drum în sus în cascada Luvilombo din partea superioară a Bazinului Congo, un vast sistem fluvial din Africa Centrală, care găzduieşte a doua cea mai mare pădure tropicală din lume.

Peștii care sfidează gravitația

Aceşti peşti au fost observaţi „escaladând” peretele stâncos în timpul inundaţiilor sezoniere de la sfârşitul sezonului ploios, de obicei în aprilie şi mai.



Deşi această specie poate atinge o lungime de aproximativ 9,8 centimetri, cercetătorii au observat că numai exemplarele de dimensiuni mici până la medii, de aproximativ 3,7 până la 4,8 centimetri, înoată în sus în aceste cascade.



Observaţiile oamenilor de știință arată că un peşte poate avea nevoie de aproape zece ore pentru a finaliza urcuşul lent şi solicitant până în vârf, mişcându-se în rafale scurte şi odihnindu-se frecvent.



Se pare că exemplarele mai mari sunt prea grele pentru ca înotătoarele lor să susţină urcuşul.



„Această descoperire subliniază importanţa menţinerii continuităţii cursurilor de apă, în special în contextul Bazinului Congo, unde studiile privind comportamentul peştilor sunt, practic, inexistente”, a declarat Pacifique Kiwele, ihtiolog şi membru al echipei ştiinţifice de la Universitatea Lubumbashi din Republica Democratică Congo, care a condus studiul publicat în jurnalul ştiinţific Scientific Reports.



„Acest lucru îi determină pe oamenii de ştiinţă să fie şi mai vigilenţi în observaţiile lor, întrucât orice este posibil. Cine ar fi crezut, fără a fi suficient de aproape pentru a verifica şi a documenta cu ajutorul fotografiilor şi al filmărilor, că unii peşti sunt într-adevăr capabili să urce cascadele? Acest lucru demonstrează că există minuni care ne depăşesc imaginaţia”, a spus Kiwele.



Alte specii de peşti sunt capabile să urce cascadele prin diverse mijloace, însă cercetătorii au afirmat că această specie este prima documentată în Africa.

Cum reușesc să escaladeze cascadele

Cercetătorii au înregistrat comportamentul acestor peşti în patru ocazii, în 2018 şi 2020, observându-i cum se deplasează în sus pe faţa stâncii prin aşa-numita zonă de stropire - zone menţinute umede de stropi, mai degrabă decât de curgerea directă a apei.

Aceşti peşti se agaţă de suprafeţele stâncoase umede folosindu-şi înotătoarele pectorale, susţinuţi de înotătoarele pelviene şi ajutaţi de mici proeminenţe ca nişte cârlige, care îi ajută să se prindă de suprafeţe, au explicat cercetătorii. Peştii se împing apoi în sus mişcându-şi corpurile dintr-o parte în alta.

Raportat la dimensiunea unui om, acest lucru ar putea fi comparat cu o persoană care ar urca sute de metri pe verticală.



Ascensiunea este, de asemenea, riscantă. Unii peşti îşi pierd aderenţa când sunt loviţi de jeturile bruşte de apă, care îi aruncă de pe stâncă, în special în momentele în care se răsucesc pentru a trece peste obstacole.



Având în vedere volumul de apă de la baza cascadelor, peştii care cad sunt, cel mai probabil, capabili să înceapă din nou ascensiunea. Cei care aterizează direct pe stânci, însă, este posibil să nu supravieţuiască, au notat cercetătorii.

De ce s-au adaptat astfel peștii

Motivul din spatele acestui comportament, potrivit cercetătorilor, ar fi căutarea unor condiţii de viaţă adecvate şi a unor zone ale cursului de apă cu mai puţină concurenţă şi cu mai puţini prădători.



Oamenii de ştiinţă au identificat două ameninţări majore din partea omului la adresa acestei specii: pescuitul ilegal cu plase cu ochiuri fine şi extragerea apei pentru irigaţii, o practică ce duce în unii ani la secarea râului Luvilombo.



Această descoperire arată cât de puţine se cunosc despre comportamentul peştilor din Bazinul Congo, au subliniat oamenii de ştiinţă. „Este foarte posibil ca alte specii de peşti care trăiesc în habitate cu curenţi rapizi... să fie capabile să depăşească obstacole verticale similare”, a declarat Kiwele, adăugând că cercetătorii intenţionează să efectueze studii în teren pentru a confirma observaţiile preliminare la o altă familie de peşti.