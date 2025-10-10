O femeie a ales să traverseze Atlanticul cu o croazieră de lux, pentru că era mai ieftin decât cu avionul

Majoritatea stăpânilor de animale au auzit povești teribile despre stresul și riscurile la care sunt supuși câinii transportați în cala avioanelor. Joyce Chan nu era deloc încântată de ideea ca golden retrieverul ei, Charlie, să treacă printr-o astfel de experiență când urma să se mute din Statele Unite în Marea Britanie, în luna mai.Din fericire, Chan a descoperit o alternativă: o croazieră de lux, care s-a dovedit a fi mai ieftină decât o călătorie cu avionul.

Joyce Chan și câinele ei Charlie au pornit în noua lor aventură în mai 2025, scrie Business Insider. Chan, în vârstă de 24 de ani, este designer grafic, a locuit patru ani în New York, cu câinele ei. Dar Chan avea o relație la distanță cu iubitul ei din Londra și, odată cu venirea lui 2025, a decis să se mute definitiv alături de el.

Desigur, Charlie urma să o însoțească în noua viață, însă Chan nu era deloc entuziasmată de ideea unui zbor lung pentru câine. „Când am început să căutăm variante pentru a-l transporta pe Charlie la Londra, am analizat mai multe opțiuni”, a explicat ea. „Cea mai evidentă era, desigur, avionul.”

Totuși, pentru că Charlie este un câine mare, nu putea sta sub scaun, ci ar fi trebuit să călătorească într-o cușcă, în compartimentul de marfă. „Am auzit povești despre experiențe urâte cu câini transportați în cala avionului”, a spus Chan. „Sunt fericită pentru cei care nu au avut probleme, dar dacă exista o altă opțiune, eram mult mai încântați să o încercăm.”

Așa a descoperit Chan că putea călători cu Charlie spre Marea Britanie pe mare.

Călătoria perfectă: o croazieră de 7 zile pentru oameni și animale

Nava Queen Mary 2, operată de compania Cunard, oferă croaziere de șapte zile între New York și Southampton, Marea Britanie. Pe lângă cabinele luxoase, vasul dispune de un adăpost pentru animale cu o capacitate de 24 de locuri, potrivit site-ului companiei.

Deși câinii dorm în cuști, aceștia se pot juca și face mișcare în timpul zilei alături de dresori, dar și petrece timp cu stăpânii lor.

Pentru Chan, croaziera a fost imediat o alegere ideală. În plus, Queen Mary 2 nu impune o limită pentru bagaje, un avantaj uriaș pentru cineva care se mută peste ocean.

Surprinzător, croaziera a fost și mai ieftină decât zborul. Biletul lui Chan a costat 1.399 de dolari, la care s-a adăugat o taxă de 1.000 de dolari pentru un loc în adăpostul pentru animale. Fiindcă Charlie e mare, a avut nevoie de două spații, deci 2.000 de dolari în total. Cu toate taxele incluse, costul total a fost de 3.477,35 dolari, mai mic decât cei aproximativ 3.600 de dolari pe care i-ar fi plătit pentru zbor.

Pe lângă asta, Chan nu ar fi putut lua atâtea bagaje în avion și ar fi fost nevoită să trimită o parte dintre ele separat, ceea ce ar fi crescut costurile.

Iubitul lui Chan a navigat și el alături de ea și Charlie, ridicând costul total la 4.954,70 dolari. Totuși, pentru ei, experiența a meritat pe deplin: au avut parte de o vacanță relaxantă în locul unei călătorii stresante.

Cea mai dificilă parte: rezervarea locului pentru câine

Obținerea unui loc pentru Charlie a fost cea mai mare provocare. Cu doar 24 de locuri disponibile pentru animale pe Queen Mary 2, și chiar mai puține atunci când sunt câini mari care ocupă mai multe cuști, rezervările se fac cu mult timp înainte.

Ea și iubitul ei și-au rezervat locurile în octombrie 2023, după luni de așteptare pe liste de rezervă pentru mai multe croaziere. În final, Chan a sunat chiar în ziua în care biletele au devenit disponibile pentru a prinde locul. „Recomand experiența, dar dacă nu ai timp să rezervi din timp, probabil nu e posibil să mai găsești locuri”, explică ea.

Înainte de plecare, Charlie a fost dus la veterinar. „Cu două săptămâni înainte de plecare, i s-a făcut un control de rutină”, spune Chan. Câinele a primit un vaccin antirabic actualizat, iar medicul i-a emis un certificat de sănătate necesar la îmbarcare. În ziua dinaintea plecării, Charlie a primit și un tratament antiparazitar pentru tenie, condiție obligatorie pentru intrarea în Marea Britanie.

Pentru că au călătorit cu un câine, Chan și partenerul ei au beneficiat de îmbarcare prioritară. „A fost minunat, mai ales că era o coadă imensă”, a spus ea. Documentele au fost verificate rapid: pașapoartele lor și certificatul de sănătate al lui Charlie.

După îmbarcare, toate formalitățile pentru Charlie erau încheiate, nu a mai fost nevoie de verificări vamale la sosirea în Marea Britanie, așa cum s-ar fi întâmplat după un zbor.

Viața la bord pentru Charlie

La bord, doi îngrijitori, Oliver Cruz și John, i-au întâmpinat pe Chan, partenerul ei și Charlie, și i-au condus la adăpostul destinat câinilor. Charlie a avut un spațiu generos, format din două cuști, echipat cu pături și boluri de apă. Chan i-a adus patul lui portabil, pentru ca el să se simtă confortabil.

„Puteam aduce și jucării, iar mâncarea lor era servită cu niște toppinguri adorabile, Charlie a iubit cel cu somon, așa că i-l dau și acum acasă”, povestește Chan.

Proprietarii puteau vizita animalele de trei ori pe zi: dimineața (8:00–12:00), după-amiaza (15:00–18:00) și seara (19:30–20:30). Câinii se jucau, se relaxau sau socializau, iar Charlie și-a făcut rapid prieteni. „S-a simțit în siguranță cu îngrijitorii și s-a adaptat la rutina zilnică foarte repede”, spune Chan.

La început, i-a fost greu să-l lase în cușcă. „L-am auzit plângând, și mi-am zis: ‘Trebuie să plecăm, altfel o să fie mai greu.’” Totuși, Charlie s-a adaptat repede. „A doua zi era fericit și entuziasmat să ne vadă. După prima noapte, părea că a înțeles că acela era ‘acasă’ pentru câteva zile.”

Chan a observat chiar că Charlie își dădea seama că nu se află pe uscat: mirosea marginile navei, iar când s-au apropiat de Marea Britanie, el și ceilalți câini au devenit agitați, simțind mirosul pământului.

Un alt avantaj al croazierei, spune Chan, a fost lipsa decalajului de fus orar. „Pe vas se dă ceasul înainte doar cu o oră pe zi, deci tranziția e treptată și ușoară pentru toți, inclusiv pentru Charlie”, explică ea.

Deși scopul principal al călătoriei era mutarea, Chan și partenerul ei au tratat-o ca pe o vacanță. Ea a reușit să transporte șase valize fără costuri suplimentare, să se relaxeze și să se bucure de activitățile de la bord.

„Aveam o rutină: dimineața jucam tenis de masă, după-amiaza mergeam la cursuri de dans, iar seara testam restaurantele. A fost o experiență grozavă”, spune ea.

Cei doi au renunțat la internet pentru o săptămână, transformând călătoria într-un detox digital binevenit.

După ce vasul a acostat în Southampton, cei trei au luat un Uber până la gară, apoi un tren de două ore spre Londra. „Când am coborât, Charlie era în extaz, a găsit primul petic de iarbă și a început să se tăvălească fericit”, povestește Chan.

Privind înapoi, ea spune că a fost cea mai bună decizie pentru Charlie: „Într-un zbor, sunt atâtea lucruri pe care nu le poți controla. Pe croazieră, ești alături de animalul tău la fiecare pas și te bucuri și tu de experiență.”

„Recomand croaziera altor proprietari de animale, dar depinde mult de personalitatea fiecărui câine”, adaugă Chan. „Dacă îți cunoști bine animalul și știi că s-ar simți confortabil, este o opțiune excelentă.”