O imagine cu o balenă albă extrem de rară câștigă marele premiu la un concurs mondial de fotografie

O imagine cu o balenă albă extrem de rară câștigă marele premiu la World Nature Photography Awards 2026. FOTO worldnaturephotographyawards.com/winners-2026

O fotografie rară, care surprinde un pui de balenă cu cocoașă albă alătui de mama sa, a câștigat marele premiu la World Nature Photography Awards 2026, scrie CNN.

Imaginea a fost realizată de Jono Allen, care a primit și un premiu de 1.000 de dolari. Fotograf australian, Allen a descris ziua în care a surprins imaginea ca pe "o amintire pe care nu o voi uita niciodată” și "o întâlnire cu adevărat transformatoare”.

Albinismul la balenele cu cocoașă este extrem de rar. Se estimează că doar una din 40.000 se naște cu această caracteristică ce afectează pigmentarea pielii. Puiul fotografiat de Allen, numit Mãhina, a fost observat pentru prima dată în vara lui 2024, în Vava’u, Tonga, unde Allen l-a văzut și el. Numele balenei înseamnă "lună" în limba tongană.

Populațiile de balenă cu cocoașă sunt în creștere, potrivit celei mai recente evaluări din Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), care descrie specia drept una de "preocupare scăzută" (least concern). Revenirea este pusă pe seama reducerii vânătorii comerciale de balene în secolele XX și XXI.

Deși numărul exemplarelor a urcat la aproximativ 135.000 (estimare din 2018), balena cu cocoașă trece prin schimbări, inclusiv modificări ale migrației din emisfera sudică. Oamenii de știință spun că balenele migrează cu câteva săptămâni mai devreme decât în deceniile trecute, din cauza încălzirii oceanului, care afectează resursele de hrană.

La competiția World Nature Photography Awards s-au înscris 51 de țări. Printre câștigătorii altor categorii s-au numărat o gorilă femelă care observă un fluture în Pădurea Bwindi (Uganda), un cameleon Namaqua care rezistă unei furtuni de nisip în Deșertul Namid (Namibia) și un urs polar care cercetează un morman de deșeuri electronice în Manitoba (Canada).

Înscrierile pentru ediția de anul viitor sunt deja deschise.