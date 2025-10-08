O pisicuță dispărută a fost căutată cu drone și a fost găsită la 145 de km distanță. Francine a avut parte de o aventură neașteptată

Pisicuța Francine a fost căutată cu drone și a fost găsită la 145 de km distanță. FOTO Profimedia Images

Francine, o pisicuță care timp de opt ani a locuit într-un magazin de bricolaj din Richmond, SUA, este protagonista unei povești incredibile. A dispărut la mijlocul lunii septembrie, iar dispariția ei a declanșat o adevărată operațiune demnă de un film de acțiune.

Angajații magazinului au căutat-o cu ajutorul dronelor cu imagistică termică, detectivi profesioniști au ieșit pe teren, iar voluntari au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Pisicuța Francine a fost căutată cu drone și a fost găsită la 145 de km distanță. FOTO Profimedia Images

Abia după câteva zile s-a descoperit că Francine făcuse, se pare, o călătorie neprevăzută. Se urcase într-un camion care mergea spre centrul de distribuție al companiei, aflat la 145 de kilometri distanță, în Carolina de Nord. Acolo, capcane, camere de filmat și chiar o echipă de securitate corporativă o așteptau, monitorizându-i fiecare mișcare.

Pisicuța Francine a fost căutată cu drone și a fost găsită la 145 de km distanță. FOTO Profimedia Images

Târziu, sâmbătă noaptea, Francine a fost surprinsă din nou pe camerele de supraveghere și a fost ademenită în siguranță, puțin înainte de miezul nopții, cu gustarea ei preferată. Când s-a uitat la echipă și a mieunat puternic, potrivit unuia dintre colegi, părea să spună: „V-a luat destul timp.”

Luni dimineață, managerul magazinului, Mike Sida, împreună cu colegul său, Wayne Schneider, au pornit într-o călătorie de 90 de minute pentru a o aduce acasă. După această aventură, Francine s-a întors la colțul ei familiar dintre rafturi, unde îi întâmpină din nou pe clienți și se plimbă fericită prin magazin. „Este mai mult decât pisica noastră”, a spus Sida. „Face parte din echipa noastră, și acum știm că întreaga comunitate este alături de ea.”