O rață, blocată pe lacul înghețat Ciuperca, a fost salvată de pompierii din Tulcea

O raţă prinsă în sloiurile de pe lacul Ciuperca a fost salvată, miercuri, de pompieri, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta, relatează Agerpres.

Intervenţia pompierilor a fost solicitată la numărul unic de urgenţă 112 pentru două păsări, însă una dintre ele a reuşit să se elibereze până când au ajuns salvatori, potrivit Monitorul de Galați.



„Răţoiul a reuşit să se elibereze din apa îngheţată. Raţa însă a rămas pe gheaţă, cu penele îngreunate de sloiuri, fără puterea de a se ridica. Intervenţia pompierilor a venit la timp. Au ajuns la ea şi au salvat-o, prevenind un deznodământ trist", a precizat ISU Delta.



Pasărea se află la sediul ISU Delta unde va fi ţinută la adăpost până îşi va recăpăta puterile, urmând să fie dusă înapoi în mediul natural.