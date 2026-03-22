"Oscarurile lumii feline". Sute de pisici din întreaga Europă au fost aduse la Sala Palatului pentru a fi admirate

Sute de pisici din întreaga Europă au fost aduse la Sala Palatului, pentru "Oscarurile lumii feline". Vizitatorii pot admira, în acest weekend, rase spectaculoase, pot urmări competițiile și, în același timp, pot adopta pisici salvate.

Evenimentul a atras deja mii de iubitori de animale. Unele pisici sunt jucăușe, altele mai misterioase, dar toate sunt pregătite să impresioneze juriul. Peste 200 de feline, de la campioni mondiali la juniori, sunt atent analizate până la cel mai mic detaliu.

Peste 15 rase au fost admirate, iar crescătorii spun că unele pisici au fost aranjate chiar și timp de trei ore înainte de prezentare, pentru a arăta impecabil în fața juraților.

Gina Vlad, crescător de pisici: "Aici îl avem pe Gin Tonic. Este un mascul de 6 ani și jumătate, din rasa Maine Coon. Ei cresc până la 4 ani și sunt cele mai mari pisici din lume. Gin Tonic are aproape 16 kilograme."

Juriul este exigent. Fiecare rasă are standarde clare, iar câștigătorii sunt aleși după o jurizare minuțioasă.

Mihaela Proboteanu, crescător British Shorthair: "În competiție, fiecare rasă are un standard. La British, se socotește un total de 100 de puncte. Toate sunt raportate la corp: la coadă, cât de groasă este, ce structură are blana, trebuie să fie aspră și densă. Poziționarea urechilor trebuie să fie depărtată, iar acestea să fie mici. Ochii trebuie să fie rotunzi, iar culoarea să fie de chihlimbar."

În cele două zile ale evenimentului, sunt așteptați peste 10.000 de iubitori de pisici.

Tineri: "Este extraordinar. Avem oportunitatea să vedem pisici de concurs pe care nu credeam vreodată că o să am ocazia să le vedem de aproape."

"Exact, mă simt ca în al nouălea cer aici. Toate animalele sunt atât de adorabile și drăguțe, că nu mai pot."

Vizitatorii vor putea descoperi și pisici salvate, care își caută o familie, iar cei care doresc pot face primul pas către adopție.

Adela Sîrghie, PR: "Ele pot deveni una dintre marile bucurii ale vieții, cu care te poți trezi dimineața și să fii fericit pentru că e cineva lângă tine, oricând, la orice oră, gata să te iubească."

România are cei mai mulți posesori de pisici din Uniunea Europeană: 48% dintre gospodării au cel puțin o felină.