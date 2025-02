Povestea senzațională din spatele unei fotografii virale „cu o pasăre”: „Ai doar o fracțiune de secundă”

Imaginea care i-a schimbat cariera lui James Crombie FOTO: CNN

James Crombie este un fotograf sportiv premiat și, așa cum a mărturisit el, știa foarte puține lucruri despre grauri - păsări care până la urmă l-au făcut celebru. A avut un singur contact cu aceste păsări cu coadă scurtă, atunci când una i-a căzut în șemineu, după ce a încercat să își facă un cuib în hornul casei sale din centrul Irlandei.

„Întotdeauna am fost prea ocupat cu sportul ca să mă gândesc la viața sălbatică”, a spus Crombie, care a acoperit trei ediții ale Jocurilor Olimpice și, de obicei, fotografiază meciuri de rugby și hurling, un joc irlandez, într-un interviu acordat pentru CNN.

Dar din cauza pandemiei marile evenimente sportive au fost suspendate, iar fotograful s-a trezit fără prea multe de făcut. Așa că, atunci când un prieten i-a propus să meargă la un lac din apropiere pentru a urmări stolurile de grauri în zbor (fenomen cunoscut sub numele de „murmurație” sau nori care își schimbă forma), Crombie și-a luat camera foto.

„Ai la dispoziție doar o fracțiune de secundă”, a spus el despre asemănările dintre fotografia de sport și cea de natură. „Ambele sunt realizate la viteze relativ mari și ambele necesită echipamente care pot face față acestui ritm.”

În acea primă seară de la sfârșitul anului 2020, au văzut aproximativ 100 de grauri ridicându-se în zbor. Cei doi au revenit la lac – Lough Ennell, situat în comitatul Westmeath din Irlanda – în mai multe nopți consecutive, alegând unghiuri diferite pentru a observa păsările. Această rutină a devenit o formă de terapie pentru prietenul fotografului care trecea printr-o perioadă de doliu și o sursă de fascinație pentru Crombie.

„A început să devină o mică obsesie”, își amintește el, care a publicat recent o carte cu imagini surprinse de el cu grauri. „Și în fiecare noapte în care mergeam acolo, învățam câte ceva nou. Ne-am dat seama unde trebuie să stăm și unde aveau să fie păsările. De acolo, lucrurile au început să capete amploare.”

James Crombie estimează că a vizitat lacul, în medie, 100 de seri pe an, timp de patru ani FOTO: CNN

„Am surprins ceva special”

Oamenii de știință nu știu exact de ce graurii formează murmurații, dar se crede că acest comportament le oferă protecție colectivă împotriva prădătorilor, cum ar fi șoimii. Fenomenul poate dura de la câteva secunde până la 45 de minute și poate implica zeci de mii de păsări. În Irlanda, numărul graurilor crește în timpul iernii, pe măsură ce stoluri migratoare sosesc din zonele de reproducere din vestul Europei și Scandinavia.

Crombie a observat adesea cum păsările formau modele și forme abstracte, densitatea lor variabilă părând ca nuanțele delicate ale unor tușe de pensulă. Fotograful a fost convins că, dacă va avea suficientă răbdare, ar putea surprinde o formă recognoscibilă.

După mai bine de o lună, a reușit să surprindă o imagine perfect temporizată, în care un stol de grauri părea să ia forma coroanei unui copac fără frunze, aflat pe malul lacului. „Am crezut că aceea era fotografia”, își amintește el.

Totuși, cei doi prieteni au continuat să se întoarcă la lac. Apoi, în jurul celei de-a 50-a nopți, s-a întâmplat ceva cu adevărat remarcabil.

Un videoclip realizat de prietenul lui Crombie surprinde momentul exact în care mii de grauri iau pentru o clipă forma unei păsări gigantice, reflectată în apa de dedesubt. Se aud zgomotele declanșatoarelor camerelor foto, înainte ca Crombie să exclame: „A arătat ca o pasăre!”

Fotograful realizase o secvență rapidă de peste 60 de imagini, dintre care șapte surprindeau această formațiune uimitoare. Dar una dintre ele ieșea în evidență.

„Am știut, în momentul în care am apăsat butonul, că am reușit”, a spus Crombie, amintindu-și cum s-a întors la mașină și a salvat imediat fotografia în mai multe locații, ca s-o securizeze. „Am contactat câțiva oameni pe loc și le-am spus: „Cred că am surprins ceva cu adevărat special”.”

Imaginea a devenit rapid virală pe internet, apărând în reviste și pe prima pagină a unui ziar național, The Irish Times. De atunci, fotografia a fost inclusă în raportul anual al unei bănci, pictată ca mural într-o cafenea din Australia și imprimată pe ușile unei clădiri din Norvegia, potrivit lui Crombie.

O imagine care i-a schimbat cariera

Fotograful spune că această imagine a avut un impact uriaș asupra carierei și vizibilității sale. Dar pentru el, totul a fost doar începutul. Ceea ce începuse ca o distragere binevenită pentru prietenul său (care, odată ridicate restricțiile pandemiei, „s-a întors la viața reală”, lăsându-l pe Crombie să își continue aventura alături de un fermier local) s-a transformat într-o „dependență” care i-a consumat patru ani din viață și a dus la realizarea a aproximativ o jumătate de milion de fotografii.

Aproximativ 200 dintre aceste imagini au fost incluse în cartea sa, Murmurations, care combină formele hipnotizante ale stolurilor cu imagini de detaliu și peisaje spectaculoase ale lacului Lough Ennell. Și, deși s-a întors la fotografia sportivă profesionistă, Crombie speră că, într-o zi, ar putea să se dedice exclusiv fotografiei de natură.

„Încă merg la lac”, a recunoscut el, „chiar dacă i-am promis soției mele că, odată ce cartea va fi publicată, proiectul se va încheia.” Totuși, el argumentează că acest hobby este „mai productiv decât să merg la pub sau să joc golf.”

„Sunt modalități mult mai rele de a petrece două ore dintr-o seară.”