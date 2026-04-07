Primarii germani cer interzicerea pe timpul nopții a roboților de tuns iarba, în toată țara, pentru a proteja aricii

Arici în iarbă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Primarii din Germania au cerut o interdicție la nivel național privind utilizarea pe timp de noapte a mașinilor de tuns iarba robotizate, pentru a proteja aricii și alte animale mici nocturne de a fi ucise sau mutilate în întuneric, potrivit The Guardian.

Studii recente au evidențiat pericolul pe care lamele mașinilor de tuns iarba îl reprezintă pentru fauna activă între amurg și zorii zilei, ceea ce a dus la tot mai multe apeluri pentru reglementare. Aricii tind, de asemenea, să se strângă într-o minge atunci când sunt amenințați, în loc să fugă, ceea ce îi face mai greu de detectat de senzorii unui robot de tuns iarba.

„Multe animale sunt active în grădini, în special în orele de seară. Ele depind, de asemenea, de aceste spații verzi din imediata apropiere a zonelor rezidențiale”, a declarat Claudia Kalisch, vicepreședinta federației germane a orașelor.

Kalisch, care este primarul orașului Lüneburg din nordul Germaniei din partea Partidului Verzilor, a spus că orașele au devenit habitate de substituție pentru multe dintre mamifere, pe măsură ce dezvoltarea imobiliară și agricultura intensivă le invadează habitatele naturale.

„De aceea, o interdicție la nivel național a funcționării pe timp de noapte [a mașinilor de tuns iarba] este o măsură de protecție logică”, a declarat ea pentru grupul de ziare Funke, după ce petiții cu apeluri similare au strâns zeci de mii de semnături la începutul acestui an.

„Este un pas esențial pentru protejarea animalelor”

Kalisch a spus că firmele care produc echipamente de grădină automatizate au responsabilitatea de a face mai mult pentru a proteja fauna.

„Cerem, de asemenea, producătorilor să găsească soluții pentru a se asigura că animalele mici nu mai sunt puse în pericol de mașinile de tuns iarba robotizate”, a spus ea în numele federației orașelor.

„Acesta este un pas esențial pentru protejarea animalelor și pentru îmbunătățirea calității vieții în oraș prin biodiversitate.”

Aricii au apărut pe lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, la categoria „aproape amenințat”, din 2024, după o scădere a populației de cel puțin 30% în deceniul anterior.

Dincolo de mașinile de tuns iarba, suflantele și aspiratoarele de frunze motorizate pot fi, de asemenea, dăunătoare pentru aricii aflați în hibernare, în timp ce până la unul din trei este călcat de vehicule — un factor major în declinul drastic al populației lor în Europa în ultimele decenii.

Aricii pot auzi ultrasunete de înaltă frecvență, arată noi studii

Cercetători de la Universitatea Oxford, în colaborare cu colegi din Danemarca, au publicat luna trecută un studiu care arată că aricii pot auzi ultrasunete de înaltă frecvență, ceea ce ridică speranța că ar putea fi îndepărtați de pe drumurile periculoase cu ajutorul unor dispozitive sonore de descurajare.

Experții de la Oxford au folosit, de asemenea, arici „manechine” pentru teste de impact, creați cu ajutorul imprimantelor 3D, pentru a colabora cu industria în speranța dezvoltării unui sistem de certificare care să le permită consumatorilor să aleagă mașini de tuns iarba „prietenoase cu aricii”.

Coautoarea studiului, Anne Berger, de la Institutul Leibniz pentru Cercetarea Grădinilor Zoologice și a Faunei Sălbatice din Germania, a spus că rănile provocate de mașinile de tuns iarba robotizate reprezintă o „povară enormă” pentru centrele de îngrijire a animalelor.

„În plus, majoritatea aricilor cu răni provocate de tăieturi sunt găsiți la zile sau chiar săptămâni după producerea accidentului și, prin urmare, trebuie să îndure suferințe considerabile, durere și vătămări”, a adăugat ea.

Aricii sunt protejați prin lege în Germania, iar capturarea, rănirea sau uciderea acestora poate fi sancționată cu amenzi de până la 65.000 de euro (57.000 de lire sterline).

Mai multe zone urbane din Germania au interzis deja utilizarea pe timp de noapte a mașinilor de tuns iarba robotizate, inclusiv Köln, Leipzig și München, însă o încercare recentă a Partidului Verzilor de a impune o interdicție la nivelul landului Bavaria nu a fost adoptată.