Se redeschide „grădiniţa de lilieci" de la Luşca. De mamifere are grijă un preot speolog: „Nu sunt dracul gol cu aripi negre”

„Grădiniţa de lilieci” de la Luşca se redeschide pentru al patrulea sezon, a anunţat, joi, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, pe site-ul căruia pot fi accesate imaginile live cu colonia de lilieci care şi-a găsit adăpost în căminul cultural din această localitate componentă a oraşului Năsăud.

Proiectul este realizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Primăria oraşului Năsăud şi Centrul pentru Cercetarea şi Conservarea Liliecilor.

Acesta se adresează profesorilor de biologie şi alte ştiinţe naturale, care pot organiza ore online având ca temă liliecii, perioada propice de observare fiind între lunile aprilie şi iulie.

Cine este preotul speolog care are grijă de „grădinița de lilieci”

Cel care are în grijă „grădiniţa de lilieci” este preotul ortodox din Luşca, Crin Triandafil Theodorescu, care este, în acelaşi timp, muzeograf, speolog şi scriitor. Acesta spune că, din 2021 încoace, peste 1.000 de elevi din întreaga ţară au putut observa „viaţa uluitoare a acestor mamifere”.

„Unul dintre proiectele mele la care ţin mult. Pentru că nu e o chestiune de un an. Care depinde de persoana mea trecătoare. E o bază ştiinţifică şi educativă care poate fi valorificată de un alt muzeograf, profesor de biologie sau ecolog mulţi ani de aici încolo, în beneficiul educaţiei tinerilor. Deocamdată, sezonul patru. Peste 1.000 de elevi din toată ţara, de la Constanţa până la Năsăud, care au privit, împreună cu mine, pe viu, viaţa uluitoare ale acestor mamifere.

Peste 1.000 de elevi care s-au dus acasă povestindu-le părinţilor şi bunicilor, prietenilor şi vecinilor „ştiţi, liliecii ăştia nu sug sânge, nu intră în păr, nu sunt dracul gol cu aripi negre, din contră, sunt folositori şi esenţiali pentru economia agriculturii şi silviculturii”. Un proiect datorat unor oameni care au crezut în mine, în ideile mele creţe, şi care m-au sprijinit. Mulţumesc”, a scris Theodorescu joi, pe pagina sa de Facebook.

„Povestea a început cu o femelă hăituită, speriată, care urma să nască”

„Povestea merge mai departe. Ea a început în urmă cu două decenii, când un copil din Lușca, azi om la casa lui (casă cu etaj), a venit în goana mare să mă anunțe că într-o magazie există un liliac și copiii vor să-l alunge. Așa a început totul. Cu o femelă hăituită, speriată, care urma să nască.

Am securizat spațiul, apoi am început să culeg date despre microclimat. Temperatură, curenți de aer, umiditate relativă a aerului. Am zidit uși, ferestre, am deschis fante, apoi le-am închis, rezidit, deschis iar și tot așa, până am creat un spațiu corespunzător pentru o colonie de maternitate, femelele de liliac s-au anunțat una pe alta (haideți fetelor la Lușca, e acolo un preot care ne-a făcut o maternitate, e lângă pădure, avem culoar de zbor spre apă și spre pajiști, e cald cât trebuie, e umiditate câtă e nevoie, e întuneric și nici o pisică nu poate intra acolo) și uite, aici am ajuns.”, a mai transmis preotul Crin Triandafil Theodorescu.

