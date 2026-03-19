Surpriză pe aeroport. Un oposum s-a ascuns printre jucăriile de pluș într-un magazin și părea că se simte foarte bine acolo

<1 minut de citit Publicat la 12:45 19 Mar 2026 Modificat la 12:45 19 Mar 2026

Surpriză pe aeroport. Un oposum s-a ascuns printre jucăriile de pluș într-un magazin și părea că se simte foarte bine acolo. FOTO: Captură X Aeroport Hobart

Un oposum a fost găsit ascuns printre animalele de pluș într-un magazin de suveniruri din Aeroportul Hobart, Cambridge, și a stârnit uimirea și simpatia călătorilor.

Animalul „părea calm”, însă apoi a ieșit din magazin pentru o plimbare prin aeroport, lucru care „a provocat agitație” în zona de plecări, a povestit un angajat al aeroportului, scrie abc.net.

Nu se știe cum a intrat oposumul în clădire, dar cel mai probabil asta s-a întâmplat datorită lucrărilor de reamenajare care au loc în aeroport.

Liam Bloomfield, manager al magazinului, a spus că angajații au descoperit oposumul în jurul orei 11:45. „Părea că se simte foarte bine acolo, alături de noii lui prieteni.”, a spus el.

Bloomfield a spus că animalul „nu era stresat” și părea liniștit.

„Toți pasagerii îl filmau cu telefoanele. A fost puțină agitație ca să ne asigurăm că este în siguranță, că pasagerii nu sunt deranjați și că oposumul ajunge înapoi acasă”, a spus el.

Bloomfield a precizat că oposumul a fost „scos în siguranță” în afara terminalului de către conducerea Aeroportului Hobart.

El a descris vizita micului animăluț ca pe „un mic moment de bucurie” într-o zi obișnuită de lucru.