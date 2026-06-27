Tot mai mulţi papagali din specia "Micul Alexandru" au apărut în parcuri din oraşe din România. Cum s-au adaptat la viaţa urbană

Tot mai mulţi papagali din specia "Micul Alexandru" au apărut în parcuri din oraşe din România. Sursa foto: Societatea Ornitologică Română

Societatea Ornitologică Română anunţă că specialiștii și observatorii săi au confirmat prezența puilor de papagal Micul Alexandru în parcuri din București și Iași. Dacă pentru Capitală aceste păsări nu sunt o nouate absolută, pentru Iaşi, apariţia acetor papagali reprezintă o premieră. "Specia exotică este o prezență des întâlnită în mari orașe europene și observată în 14 județe din România", a transmis Societatea Ornitologică.

Papagalul Micul Alexandru trăiește în regiuni unde temperaturile depășesc frecvent 20°C, notează sor.ro. Cu toate acestea, specia s-a dovedit surprinzător de rezistentă la clima temperată și chiar la iernile geroase, ceea ce a favorizat înmulțirea excesivă în mai multe țări europene, precum Olanda, Spania și Marea Britanie.

Sursa foto: Societatea Ornitologică Română / Cătălin Pompiliu

Specialiştii au adăugat că papagalii au ales locuri diferite pentru reproducere. În București, toate cele trei cuibăriri confirmate au avut loc în Parcul Tineretului, în scorburi naturale. În schimb, în Iași, potrivit observațiilor efectuate de către voluntarii coordonați de biologul Mihai Ghilan, păsările au ales să își crească puii în stratul izolator al unei clădiri, demonstrând o capacitate remarcabilă de adaptare la mediul urban.

Frigul a întârziat sezonul de reproducere

Temperaturile scăzute din timpul iernii și primăvara rece și ploioasă ar fi putut întârzia sezonul de reproducere, comparativ cu înregistrările din 2016 și 2017, când puii au fost observați încă din luna mai.

"Singurele observații care pot relata cuibărirea cu succes a speciei în România, mai exact pe insula sudică din Parcul Tineretului, sunt din data de 29 mai 2016, când este raportată o pereche care hrănește doi sau poate trei pui.

Din imagini, am estimat că puii aveau aproximativ 60 de zile, conform documentației de specialitate. O altă observație a fost făcută în mai 2017, când doi pui au fost fotografiați ieșind din scorbură, tot pe insula din Parcul Tineretului. Am estimat că aveau aproximativ 50-60 de zile.

Arborii folosiți pentru cuibărit erau plopi uscați, înalți de aproximativ 8 m. Nu putem spune cu siguranță câți dintre indivizii observați în București provin din captivitate și câți din reproducerea cu succes în libertate", a afirmat specialistul Dani Drăgan.

Este posibil ca în viitor să fie nevoie să se intervină pentru a controla populația și, mai ales, pentru a elimina specia din faună, însă, până atunci este nevoie să înțelegem mai bine preferințele ecologice și comportamentul speciei în orașele din România printr-o monitorizare constantă în zonele în care este semnalată, mai cred experţii.

Comparativ cu porumbeii, papagalii au un cioc foarte puternic și simt mereu nevoia de a ciuguli lucruri precum cabluri, antene, materiale plastice de la autoturisme, izolațiile clădirilor și altele.