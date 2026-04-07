Un motan portocaliu e în arest la domiciliu: A fost dat în judecată pentru plimbări. Proprietara lui Remi trebuie achite și despăgubiri

Motanul Remi, condamnat să stea în casă din cauza unui vecin deranjat de plimbările lui. Sursa foto: Colaj/ capturi video via X

O sexagenară din Adge, o localitate franceză de pe ţărmul Mării Mediterane, va trebui să plătească despăgubiri de 100 de euro unui vecin pentru că i-a permis pisicii sale să îşi continue plimbările pe proprietatea acestuia, a anunţat marţi Tribunalul din Beziers, care a precizat că sentinţa sa ţine cont de „bunăstarea” animalului, informează AFP, potrivit Agerpres.

Procesul care i-a opus pe Dominique Valdes, o pictoriţă în vârstă de 65 de ani şi totodată proprietara lui Remi, un motan cu blană portocalie, şi vecinul ei pensionar a alimentat rubricile de fapt divers din Franţa de peste doi ani, aducându-i felinei statutul de celebritate naţională.

Motanului Remi i-au fost reproşate numeroasele lui escapade în grădina vecinilor, unde mergea adeseori pentru a-şi face nevoile, precum şi faptul că a urinat pe o husă de pilotă în interiorul casei vecinilor. În iulie 2024, proprietara sa a fost dată în judecată la Tribunalul Civil din Beziers de vecinul ei pensionar.

Pe 17 ianuarie 2025, doamna Valdes a fost condamnată la despăgubiri de 450 de euro şi obligată să împiedice incursiunile viitoare ale motanului în locuinţa vecină - sub sancţiunea unei amenzi de 30 de euro pe zi de întârziere -, precum şi la achitarea sumei de 800 de euro pentru cheltuieli de judecată.

Vecinul a intentat încă o acțiune pentru că motanul ar fi sărit din nou gardul

Şase luni mai târziu, vecinul a cerut ca amenzile să fie „lichidate”, deoarece, potrivit acestuia, motanul continuă să sară zidul care separă cele două proprietăţi.

În sentinţa sa de marţi, judecătorul de la tribunalul civil a considerat că fotografiile furnizate în februarie de către reclamant nu permit atestarea „cu certitudine” că motanul din imagini este într-adevăr Remi decât pentru o perioadă de 12 zile, potrivit unui comunicat al tribunalului.

Prin urmare, amenda a fost „redusă la suma de 100 de euro”, judecătorul ţinând cont şi de „dificultatea” pentru proprietară de a-şi împiedica pisica să pătrundă pe proprietatea vecinului.

În plus, magistratul nu a impus noi amenzi, considerând că nu este posibil să se împiedice un comportament „inerent naturii pisicilor şi în afara controlului aşteptat în mod rezonabil de la stăpânii lor” fără „a se recurge la măsuri susceptibile de a dăuna bunăstării pisicii”.

Totuşi, acest lucru „nu o exonerează pe proprietară de obligaţia de a opri pătrunderea pisicii” pe proprietatea vecinului, a adăugat judecătorul, subliniind că reclamantul îşi păstrează opţiunea de „a iniţia acţiuni legale suplimentare pentru despăgubiri, dacă va fi necesar”.