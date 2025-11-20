Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Numele lui va fi ales prin vot

Un pui de rinocer alb s-a născut la începutul lunii noiembrie la o grădină zoologică din Valencia, estul Spaniei, în cadrul Programului european pentru specii în pericol de dispariţie şi care vizează asigurarea supravieţuirii acestor animale ameninţate.



La finalul unei gestaţii de 491 de zile, mama, Kwanza, a dat naştere unui pui mascul, potrivit grădinii zoologice Bioparc din Valencia, care a publicat o înregistrare video cu momentul naşterii şi cu bucuria îngrijitorilor care observau de la distanţă.



''Suntem foarte fericiţi pentru că am încercat şi inseminări artificiale şi în mod natural şi am reuşit într-un final'', a spus Loles Carbonell, directoare tehnică la Bioparc, în cadrul unui videoclip publicat de centru fără a preciza cum s-a produs concepţia.



Este prima dată când se naşte un rinocer alb de sud (Ceratotherium simum simum) în aproape 18 ani de existenţă a acestui centru.



Într-o înregistrare realizată la câteva zile după naştere, puiul de rinocer, care nu are încă un nume, merge vioi alături de mama lui, potrivit lui Raul Olmo, membru al echipei de îngrijire a animalelor din Bioparc.



''Această naştere este foarte importantă pentru programul internaţional de conservare, întrucât este vorba despre o specie în pericol de dispariţie'', a subliniat el.



Numele puiului va fi ales prin vot dintr-o listă de opţiuni propuse de îngrijitori.



Rinocerii alb sunt foarte căutaţi de braconieri pentru coarnele lor şi sunt incluşi în categoria ''aproape ameninţate'' de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii.