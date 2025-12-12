Urșii polari își „rescriu” ADN-ul ca să supraviețuiască încălzirii climatice. Descoperire surprinzătoare în Groenlanda

Cercetătorii au descoperit modificări ale ADN-ului urșilor polari care ar putea ajuta animalele să se adapteze la un climat mai cald. FOTO Getty Images

Cercetătorii au descoperit modificări ale ADN-ului urșilor polari care ar putea ajuta animalele să se adapteze la un climat mai cald. Este primul studiu în care a fost identificată o legătură importantă din punct de vedere statistic între creșterea temperaturilor și schimbări ale ADN-ului la o mamifer sălbatic, scrie The Guardian.

Criza climatică amenință supraviețuirea urșilor polari. Două treimi dintre ei ar urma să dispară până în 2050, deoarece habitatul înghețat se topește și vremea devine tot mai caldă.

Acum, oamenii de știință de la University of East Anglia au descoperit că unele gene asociate cu stresul termic, îmbătrânirea și metabolismul se comportă diferit la urșii polari care trăiesc în sud-estul Groenlandei, ceea ce sugerează că aceștia s-ar putea adapta la condiții de climă mai caldă.

Echipa a analizat probe de sânge recoltate de la urși polari din două regiuni ale Groenlandei și a comparat genele mobile, fragmente mici și mobile din genom care pot influența modul în care funcționează alte gene. Cercetătorii au corelat aceste gene cu temperaturile din cele două regiuni și cu schimbările asociate în expresia genelor.

„ADN-ul este cartea de instrucțiuni din interiorul fiecărei celule, care ghidează modul în care un organism crește și se dezvoltă”, a declarat coordonatoarea cercetării, Dr. Alice Godden. „Comparând genele active ale acestor urși cu datele climatice locale, am descoperit că temperaturile în creștere par să determine o intensificare dramatică a activității genelor săritoare în ADN-ul urșilor din sud-estul Groenlandei.”

Urșii din cea mai caldă parte a țării prezintă mai multe schimbări decât comunitățile din nord. Autorii spun că aceste modificări ne pot ajuta să înțelegem cum ar putea supraviețui urșii polari într-o lume în încălzire, să identificăm populațiile cele mai expuse și să orientăm eforturile viitoare de conservare. Acest lucru se datorează faptului că rezultatele, publicate vineri în jurnalul Mobile DNA, sugerează că genele aflate în schimbare au un rol esențial în modul în care evoluează diferite populații de urși polari.

Godden a explicat: „Această descoperire este importantă deoarece arată, pentru prima dată, că un grup unic de urși polari din cea mai caldă zonă a Groenlandei folosește «genele mobile» pentru a-și rescrie rapid propriul ADN, ceea ce ar putea fi un mecanism disperat de supraviețuire în fața topirii gheții marine.”

Temperaturile din nord-estul Groenlandei sunt mai scăzute și mai stabile, în timp ce în sud-est mediul este mult mai cald și mai puțin înghețat, cu fluctuații mari de temperatură.

Secvențele ADN la animale se schimbă în timp, însă acest proces poate fi accelerat de stresul de mediu, cum ar fi încălzirea rapidă a climei.

Cercetătorii au observat și schimbări interesante ale ADN-ului, inclusiv în zone legate de procesarea grăsimilor, care ar putea ajuta urșii polari să supraviețuiască atunci când hrana este rară. Urșii din regiunile mai calde aveau diete mai aspre, mai bogate în plante, comparativ cu dietele grase, bazate pe foci, ale urșilor din nord, iar ADN-ul urșilor din sud-est părea să se adapteze acestei schimbări.

Următorul pas va fi analiza altor populații de urși polari, la nivel global există 20, pentru a vedea dacă modificări similare au loc și în ADN-ul lor.

Această cercetare ar putea contribui la protejarea urșilor de la dispariție. Totuși, oamenii de știință subliniază că este esențial ca încălzirea să nu se accelereze, prin reducerea arderii combustibililor fosili.