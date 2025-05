Zumzetul care a speriat America: 250 de milioane de albine au scăpat după un accident de camion

Un accident spectaculos a avut loc în statul Washington: un camion plin cu stupi s-a răsturnat, eliberând în aer 250 de milioane de albine. În fața acestui dezastru în miniatură, apicultori, voluntari și autorități au dat dovadă de solidaritate, încercând să salveze cât mai multe dintre micile ființe care mențin în viață ecosistemul nostru.

250 million bees unleashed after truck crash in the U.S.



A truck carrying hives overturned near Whatcom, Washington, releasing over 250 million aggressive bees. Locals warned to stay indoors as swarms sting anything in their path.#Bees #USA #TruckAccident #Whatcom… pic.twitter.com/i1EAVlcezQ