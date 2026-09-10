Mark Zuckerberg și Priscilla Chan au donat 4 milioane de dolari ca să salveze un iaz hawaiian vechi de 600 de ani

Mark Zuckerberg și Priscilla Chan au donat 4 milioane de dolari ca să salveze un iaz hawaiian vechi de 600 de ani. Foto: Getty Images

Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, au donat 4 milioane de dolari ca să salveze un iaz tradițional hawaiian vechi de aproximativ 600 de ani, amenințat de dezvoltarea imobiliară. Proprietatea de aproximativ 242 de hectare de pe insula Kauaʻi va rămâne protejată pe termen nelimitat și va fi administrată de comunitatea locală.

Iazul Alakoko Fishpond, cunoscut și sub numele de Alekoko sau Menehune Fishpond, se află în Niumalu, în apropiere de Līhuʻe, pe insula Kauaʻi. Situl istoric include un zid tradițional, numit kuapā, lung de aproximativ 820 de metri. Este cel mai mare iaz tradițional de acest tip care a rămas pe insulă, scrie The Economic Times.

Deși Zuckerberg și Chan dețin o proprietate pe insula Kauaʻi, donația nu le oferă niciun drept de proprietate asupra iazului. Cei 4 milioane de dolari au fost acordați prin Chan Zuckerberg Kauaʻi Community Fund, parte a Hawaiʻi Community Foundation, pentru achiziționarea și conservarea terenului.

În ianuarie 2021 proprietatea a fost scoasă la vânzare. Organizațiile de conservare și membrii comunității s-au temut că terenul, important pentru cultura și istoria hawaiiană, ar putea fi cumpărat și transformat într-o zonă de dezvoltare imobiliară.

Trust for Public Land și organizația nonprofit locală Malama Hulē‘ia lucrau deja pentru protejarea sitului și încercau să obțină fonduri publice pentru achiziționarea proprietății. Peste 5.500 de persoane au semnat o petiție pentru protejarea permanentă a iazului, iar sute de localnici și organizații au transmis declarații în sprijinul proiectului.

În februarie 2021, Kauaʻi County Open Space Commission a susținut în unanimitate proiectul. Cum proprietatea era însă deja scoasă pe piață, organizațiile implicate au apelat și la finanțare privată.

Donația de 4 milioane de dolari oferită de Mark Zuckerberg și Priscilla Chan a permis Trust for Public Land să înainteze rapid cu achiziția terenului, acoperind costul cumpărării, cheltuielile tranzacției și sprijinind activitatea organizațiilor implicate în conservare.

Un sit hawaiian vechi de șase secole

Alakoko Fishpond datează, potrivit estimărilor, de aproximativ 600 de ani. Este un loko kuapa, un tip tradițional de iaz hawaiian pentru creșterea peștilor, delimitat de un zid construit pentru a controla apa și a crea un habitat favorabil dezvoltării vieții marine.

Iazul este cunoscut și sub numele de Menehune Fishpond, datorită unei legende hawaiiene potrivit căreia ar fi fost construit de menehune, personaje din tradiția locală descrise drept constructori pricepuți. Legenda face parte din patrimoniul cultural al locului și nu reprezintă o explicație arheologică demonstrată.

Timp de generații, Alakoko a reprezentat o sursă importantă de hrană pentru comunitatea locală, oferind pește și limu, un tip de algă marină. Iazul este, totodată, un exemplu al sistemelor tradiționale hawaiiene de acvacultură și de gestionare durabilă a resurselor naturale.

De-a lungul deceniilor, iazul s-a degradat, în special din cauza extinderii mangrovelor roșii invazive. Acestea au ocupat suprafețe importante din zonă, afectând ecosistemele și speciile native.

Importanța istorică a sitului este recunoscută de mai multe decenii. Alakoko Fishpond a fost inclus în Registrul Național al Locurilor Istorice din Statele Unite în 1973. În 2009, Historic Hawaiʻi Foundation l-a desemnat unul dintre cele mai amenințate situri istorice din Hawaii, din cauza degradării mediului și a riscului de dezvoltare.